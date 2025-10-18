Sinner vince e riceve pure in dono una racchetta d’oro massiccio: il valore del regalo è colossale

Jannik Sinner oltre ad aver vinto 5,5 milioni e mezzo con il successo al Six Kings Slam ha ottenuto anche un meraviglioso omaggio. A Sinner è stata donata una racchetta d’oro.

Jannik Sinner stavolta ha vinto con Carlos Alcaraz, era favorito a questo giro e ha confermato il pronostico imponendosi in due set, 6-2 6-4. Una partita senza storia o meglio a senso unico. Lo spagnolo è stato travolto, un match che è stato rapido e che ha visto un Sinner implacabile al servizio, che non ha mai ceduto. Praticamente perfetto. Dopo la finale gli sceicchi lo hanno sorpreso perché lo hanno premiato, oltre che con un cospicuo assegno, con una racchetta d'oro, che lo scorso anno fu donata a Rafa Nadal.

Sinner batte Alcaraz e vince il Six Kings Slam

Una sinfonia. Si può definire così la partita tra Sinner e Alcaraz del Six Kings Slam 2025. Nemmeno una palla break concessa, un gioco asfissiante, preciso, impeccabile. Sinner perfetto, in particolare al servizio, che continua a migliorare. La superficie più veloce senz'altro ha aiutato l'italiano, che ha deliziato con una serie di colpi formidabili. Insomma, un trionfo netto, senza discussione al termine di una partita giocata con il sorriso da entrambi i protagonisti che si sono salutati con affetto alla fine dell'incontro.

Racchetta d'oro per Sinner, un anno fa toccò a Nadal

Jannik Sinner non guadagna punti per la classifica ATP, perché questa è una esibizione, ma porta a casa una cifra colossale: 5,5 milioni di euro. Una cifra pazzesca, che tra l'altro si somma a quella vinta un anno fa, altrettanto alto, ma non così. Al momento della premiazione riceve un dono inaspettato: una racchetta d'oro, come capitò lo scorso anno pure a Rafa Nadal, che venne omaggiato a un passo dall'addio al tennis.

Quanto vale la racchetta d'oro donata a Sinner

Emozionato pure Jannik Sinner che non si aspettava questo dono. La racchetta d'oro dal peso di tre chilogrammi donata al re del Roland Garros valeva 250 mila euro, era totalmente d'oro. Questa, a primo acchito, sembra totalmente identica, quindi un dono prezioso per Sinner, che porterà cosa un pezzo (quasi) unico.