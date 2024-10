video suggerito

Quanto vale la racchetta d'oro massiccio regalata a Rafa Nadal al Six Kings Slam: la cifra è enorme Rafa Nadal è stato omaggiato al termine della sfida con Djokovic del Six Kings Slam. Turki Alalshikh gli ha donato una racchetta d'oro, che vale oltre 250 mila euro.

A cura di Alessio Morra

Il lungo addio di Rafa Nadal sta per volgere al termine: questo è l'ultimo mese da tennista professionista della sua carriera. Dopo la Coppa Davis lascerà l'attività. Non giocherà molti tornei, non ha voluto troppe feste, a Riyhad è stato celebrato con tutti gli onori e dopo la partita con Djokovic ha ricevuto un dono meraviglioso. Perché Turki Alalshikh, l'uomo che ha portato Sinner e tutti gli altri big in Arabia Saudita, gli ha regalato una racchetta d'oro.

Djokovic batte Nadal e poi lo omaggia

Djokovic aveva appena vinto la finale per il 3° posto del Six Kings Slam contro Nadal, 6-2 7-6 per la loro ultima sfida (prima di un'altra esibizione, chissà). La premiazione è stata molto emozionante, perché il serbo ha regalato parole meravigliose allo storico rivale al quale ha chiesto di tornare sui suoi passi e di rimanere nel mondo del tennis. Un discorso che Rafa ha apprezzato e ha risposto con altrettanto grande affetto a Djokovic. Poi prima di salutare tutti c'è stata una sorpresa per Nadal, che ha ricevuto un dono e cioè una racchetta d'oro.

La racchetta d'oro vale 250 mila euro

Lo stesso tennista spagnolo è rimasto sorpresa. Era evidente che ci fosse qualcosa per uno dei due protagonisti, essendoci un'enorme scatola sul campo, ma la racchetta d'oro ha lasciato tutti di stucco, compreso Nadal che visibilmente emozionato ha posato con Turki Alalshikh. Ma quanto vale quella racchetta? Tanto. Perché la stima è di circa 250 mila euro. Una perla, che pesa 3 chilogrammi, che Nadal metterà probabilmente insieme ai suoi trofei migliori nel suo museo, insieme ai trofei Slam vinti nell'arco di una meravigliosa carriera.

Gli appassionati un po' più grandi vedendo la racchetta d'oro di Nadal senz'altro hanno ricordato bene quella di diamanti che per anni è stata messa in palio nel torneo di Anversa, che era un'ossessione per Ivan Lendl che vinse quel torneo più volte e si aggiudicò quella racchetta che era di diamanti e che pesava 6 kg e dal valore di quasi un milione e mezzo di euro.