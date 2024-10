video suggerito

Chi è Turki Alalshikh, l'uomo potentissimo che ha portato Sinner e i re del tennis in Arabia Saudita Turki Alalshikh è l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si organizzano in Arabia Saudita. Dopo il calcio, la boxe e lo snooker ora è la volta del grande tennis con il Six Kings Slam.

A cura di Alessio Morra

Il Six Kings Slam è la più ricca esibizione nella storia del tennis. I primi due tennisti al mondo (Sinner e Alcaraz), i due con il maggior numero di Slam (Djokovic e Nadal) sono a Riyadh, e daranno vita a un evento spettacolare pure con Medvedev e Rune. Se il grande tennis è in Arabia Saudita è grazie anche al grande lavorio di Turki Alalshikh, l'uomo che c'è dietro a tutti i grandi eventi che si organizzano nel paese.

Alalshik è il presidente della GEA

Turki bin Abdul Mohsen Al-Sheikh, meglio noto com Turki Alalshikh è un consigliere saudita presso la Corte Reale dell'Arabia Saudita ed ha il grado di Ministro e Presidente della GEA, che sta per General Entertainment Authority. È lui l'uomo che ha portato una serie di eventi sportivi, culturali e artistici in Arabia Saudita. C'è lui dietro a una sfilza di eventi che hanno avuto popolarità mondiale, come è già e sarà nei prossimi giorni per il Kings Slam.

Al-Sheikh è un uomo dai molteplici interessi, laureatosi a vent'anni, ha molteplici interessi. Si è laureato al King Fahd Security College nel 2001 in scienze della sicurezza, ha attestati in criminologia, investigazione, gestione del rischio e gestione generale, è anche poeta e scrittore, ha pure sceneggiato un film horror, ed ha soprattutto lavorato con il Ministero degli Interni, l'Emirato di Riyadh e l'ufficio del Ministro della Difesa e del Principe Ereditario, ma è soprattutto l'uomo dei grandi eventi in Arabia Saudita e di quella che viene definita la Riyhad Season.

Turki Alalshikh ha organizzato grandissimi eventi

La GEA è una sorta di ministero dell'intrattenimento del Regno e promuove il turismo. Hanno suonato a eventi organizzati da quest'organizzazione artisti come Shakira ed Enrique Iglesias, ma pure Mariah Carey, David Guetta e i Black Eyed Paes, oltre a Bocelli e Lionel Richie.

Lo sport è una parte importante dell'attività della GEA che sta puntando forte sulla boxe, ma anche del calcio. Riyadh Season è lo sponsor della Roma. Un anno fa Turki Al-Sheikh si recò nella Capitale per firmare un contratto biennale. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport anni fa parlò della sua forte simpatia per il club giallorosso: per Totti e De Rossi, che avrebbe voluto in un club saudita, ma anche dell'antica passione per Roberto Baggio. Ma anche per Maradona e Buffon.

Al Sheikh ha portato in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana, e pure quella spagnola, e cercherà di organizzare tanti grandi eventi sportivi. Tra questi c'è anche il Six Kings Slam, che è ben visibile sul suo profilo ‘X' da 7 milioni e passa di follower, nel quale si vedono tutti i grandi eventi organizzati e tanti grandi protagonisti dello sport mondiale, e di quello Instagram con oltre 28 milioni di follower. Lì si vedono foto di grandi della boxe, come Mike Tyson, e dello sport come Conor McGregor e il mitico giocatore di snooker Roonie O'Sullivan, che gli ha regalato, con tanto di firma, una stecca di biliardo.

L'arrivo di ogni protagonista dell'esibizione di tennis è corredato da un post e da un video. Il primo è stato Rune, poi Nadal, seguiti da Medvedev e Djokovic, poi Alcaraz e Sinner, che ha ricevuto un'accoglienza da numero uno, qual è.