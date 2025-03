video suggerito

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell'assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.

A cura di Vito Lamorte

La Supercoppa Italiana si disputerà con il format delle Final Four anche nella prossima stagione. Lo ha deciso l'assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi e queste sono le parole del presidente Ezio Simonelli: "È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione".

Queste parole, però, fanno capire che bisognerò definire il luogo in cui si giocherà la competizione. Il contratto in vigore fra la Lega Serie A e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha ancora una validità di quattro anni e il paese asiatico ha a disposizione l’organizzazione di due delle prossime quattro edizioni del torneo. Una comunicazione ufficiale si avrà soltanto alla fine di aprile.

Chi gioca la Final Four della Supercoppa Italiana?

Il format della Final Four della Supercoppa Italiana è stato confermato dal presidente Ezio Simonelli e questo è lo schema delle quattro partecipanti:

vincitrice Serie A

vincitrice Coppa Italia

seconda classificata Serie A

finalista Coppa Italia

Andando ancor più nel dettaglio, l'incrocio previsto nelle due semifinali è questo:

vincitrice Serie A vs finalista Coppa Italia

vincitrice Coppa Italia vs seconda classificata Serie A

Al momento non si conoscono le prime due classificate del campionato ma ci sono le possibili finaliste della Coppa Italia, che usciranno dagli scontri Milan-Inter e Empoli-Bologna. Questo significa che ci sarà la presenza di una squadra tra quella di D'Aversa e quella di Italiano e non si sa quanto potrà essere apprezzata dagli arabi, che si erano già lamentati per la partecipazione dell'Atalanta dello scorso anno.