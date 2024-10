video suggerito

Djokovic sorprende Nadal con un discorso memorabile: “Non so da dove cominciare”. Poi è pelle d’oca Novak Djokovic dopo aver affrontato e sconfitto nel Six Kings Slam Rafa Nadal ha regalato delle parole meravigliose al suo più grande rivale. Parole che non hanno lasciato indifferente lo spagnolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novak Djokovic e Rafa Nadal forse si sono sfidati per l'ultima volta. A Riyadh i due ex numeri uno al mondo hanno giocato uno contro l'altro nella finale per il terzo posto del Six Kings Slam, vinto da Sinner in una splendida finale con Alcaraz. Al termine dell'incontro i due si sono scambiati parole meravigliose, quelle di Djokovic davvero da brividi.

Djokovic batte Nadal ed è terzo al Six Kings Slam

Che Nadal fosse sul finire della carriera lo si sapeva da tempo, pochi giorni fa è arrivato l'annuncio ufficiale: stop a fine 2024. Djokovic è stato uno dei grandi rivali di Rafa e lo ha omaggiato con delle parole splendide in due momenti diversi, parole che spiegano bene cos'è una rivalità di altissimi livello. Ora a Riyadh si sono ritrovati e si sono sfidati nella finale del 3° posto, vinta da Djokovic con il punteggio di 6-2 7-6.

Djokovic lascia di stucco Nadal: "Non lasciare il tennis"

La premiazione è stato un momento davvero emozionante con Novak Djokovic che ha regalato parole fantastiche a Rafa Nadal. Ha invitato il rivale di sempre a non lasciare il tennis e gli ha proposto anche di prendersi assieme un drink sulla spiaggia (magari a Maiorca): "Sei un atleta e una persona incredibile. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia. So quanti sacrifici servono nella carriera di un grande campione. È stato un piacere e un onore condividere il campo con te. È un giorno, un momento emozionante. Non lasciare ancora il tennis, resta con noi".

La risposta di Nadal a Djokovic

Nadal si è emozionato, ed era ben visibile, ascoltando quelle parole e ha voluto rispondere a Djokovic: "Voglio dire qualche parola a Novak, voglio ringraziarlo per quello che hai detto oggi, per tutti i momenti che abbiamo condiviso. Mi hai aiutato ad andare oltre i miei limiti per oltre 15 anni. Senza di te non sarei diventato il giocatore che sono".

Poi il 22 volte vincitore Slam ha ricevuto un regalo da parte degli organizzatori, che lo hanno omaggiato con una racchetta d'oro. E prima di salutare il pubblico Nadal ha detto: "Cosa mi mancherà di più a fine carriera? Probabilmente tutto. È stato un sogno aver avuto la possibilità di giocare nei più grandi stadi del mondo, ho ricevuto un tifo incredibile ovunque. È stato un enorme privilegio essere un tennista ed essere circondato da grandi persone".