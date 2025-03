video suggerito

Osimhen si accorge di un tifoso allontanato dalla sicurezza: ferma l'intervista, poi lo sorprende Il bel gesto di Osimhen verso alcuni piccoli tifosi: la sicurezza cerca di portarli via, lui interrompe le interviste per lasciarli avvicinare e abbracciarli.

A cura di Ada Cotugno

In Turchia Victor Osimhen è diventato subito un idolo per i gol in campo e per il legame che ha mostrato subito con l'ambiente. I tifosi sono pazzi di lui e qualcuno prova di tutto per potergli parlare o addirittura abbracciarlo: è il caso di un giovane che dopo l'ultima partita del Galatasaray ha provato ad abbracciare l'attaccante, ma si è trovato bloccato dalla sicurezza del club che ha cercato di trascinarlo via.

Il ragazzo ha urlato per attirare l'attenzione del nigeriano che si è subito accorto di lui. Immediatamente ha fermato la sicurezza, lasciando che il tifoso si avvicinasse a lui per stringerlo in un abbraccio. E alla fine lo ha sorpreso regalandogli addirittura la felpa che portava addosso.

Osimhen ferma la sicurezza, abbraccia il tifoso

Non è la prima volta che il nigeriano si lascia andare a grandi gesti d'affetto con i tifosi, ma questa volta ha addirittura fermato gli addetti alla sicurezza che lo scortavano all'uscita dal campo. Osimhen stava svolgendo le interviste di rito quando un ragazzo ha cercato di raggiungerlo, infrangendosi contro la barriera dei bodyguard che hanno fatto bene il loro lavoro: in modo piuttosto brusco tre uomini lo hanno bloccato, gli hanno detto qualcosa con espressione dura e poi lo hanno trascinato via verso il corridoio.

L'attaccante era lì a due passi davanti a un microfono, ha assistito da vicino a tutta la scena e ha chiesto immediatamente di lasciarlo andare. Dietro di lui c'erano altri due bambini, portati via dalla sicurezza, che sono riusciti a divincolarsi per raggiungerlo: Osimhen li ha accolti tutti, abbracciandoli e parlando con loro per regalargli un grande momento di felicità. Poi è rimasto da solo con il primo ragazzino e ha deciso di sorprenderlo regalandogli la felpa del Galatasaray che portava addosso. Il giovane tifoso è andato via facendo grandi salti di gioia per un momento che non dimenticherà mai.