Alcaraz sorprende Djokovic con un colpo non da lui poi si scusa: “Ho chiuso gli occhi”

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sono allenati insieme sul campo centrale di Wimbledon. Un'occasione importante per entrambi e anche per chi ha potuto assistere allo spettacolo offerto dai due ultimi campioni dei Championships e finalisti delle ultime due edizioni. Non sono mancati i colpi a sensazione, con i due che hanno giocato anche quasi un set chiudendo 5-5.

Djokovic e Alcaraz danno spettacolo in allenamento a Wimbledon

Diversi i video della sessione circolati sui social. In uno di questi si può vedere anche un punto clamoroso realizzato dallo spagnolo. Su un turno di servizio di Nole, quest’ultimo è riuscito a spingere fuori dal campo il suo avversario. Djokovic ha poi provato a chiudere il discorso, ma Alcaraz con uno scatto dei suoi è arrivato in corsa e con un sorprendente rovescio a una mano ha trovato un lungolinea perfetto e da applausi che non ha lasciato scampo al tennista serbo.

Il punto a sensazione di Alcaraz contro Djokovic e le scuse

Se Djokovic ha dedicato un applauso al suo giovane avversario, quest’ultimo si è subito scusato urlando “sorry”. Quando Nole è tornato nella posizione del servizio, Alcaraz ha nuovamente alzato entrambe le braccia quasi a chiedere perdono. Un gesto di rispetto per quello che ha considerato come un colpo fortunato, visto che lui ha un rovescio bimane e questa volta invece ha piazzato la magia staccando la mano.

L’esperto tennista serbo ha allora detto a Carlitos che non c’era bisogno di scusarsi, ma il suo avversario ha spiegato: “Ho chiuso gli occhi e ho colpito”. Un test importante per i due tennisti, che hanno condiviso anche sorrisi e battute prima e dopo la seduta.

Djokovic ha avuto anche modo di scambiare qualche battuta sui viaggi a Ibiza dell'avversario: "Qualunque cosa stia facendo a Ibiza, funziona. Vince sempre prima e dopo Ibiza". Impossibile poi non dire qualcosa sulla finale del Roland Garros, che ha colpito anche Djokovic: "Ero a casa e mia moglie voleva vedere la partita, ma io no. Siamo usciti a mangiare per il primo set, ma poi siamo tornati e siamo rimasti a guardarla. Ed è stata una partita incredibile. Faccio i complimenti a entrambi. È una delle partite più storiche che abbiamo mai visto".