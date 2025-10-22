Bruno Vespa contro Sinner: “Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco, vive a Monte Carlo”

Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà alla prossima Coppa Davis con l'Italia dopo essere stato l'autentico protagonista nelle ultime due edizioni vinte dagli azzurri. Il "no" del numero due al mondo ha fatto storcere il naso a qualcuno. Gli amanti del tennis sicuramente avrebbero voluto vederlo ancora in campo per ammirare la sua classe e i suoi colpi, così come lo stesso capitano dell’Italia Filippo Volandri. Tra opinioni personali e considerazioni, nella giornata di oggi si è esposto però pubblicamente un personaggio noto al pubblico televisivo di Rai Uno come Bruno Vespa.

Giornalista e conduttore di Porta a Porta, Vespa ha pubblicato un post dal suo account ufficiale X in cui si è scagliato contro lo stesso Sinner senza troppi giri di parole. Il messaggio del giornalista è molto chiaro: "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la Nazionale". E poi esalta Carlos Alcaraz, numero uno al mondo (che nel primo post indica erroneamente col nome di Alvarez ndr). "Onore ad Alcaraz che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna".

L'attacco a Sinner è quasi sorprendente e per certi versi anche strano. Sottolineare che Sinner rifiuti la Nazionale è alquanto azzardato considerato il contributo di Jannik nelle ultime edizioni della Coppa Davis in cui è stato decisivo, determinante e protagonista assoluto della vittoria dei ragazzi di Volandri nel 2023 e nel 2024. Insomma, quello di Vespa, anche considerando i termini del suo post, è sembrato alquanto azzardato ("parlo tedesco e risiede a Montecarlo"). Vespa poi corregge il suo post su X scrivendo correttamente il cognome di Alcaraz aggiungendo: "Non gioca per la Nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più".

Sinner dal canto suo ha motivato così questa sua decisione: "Quest'anno io e il mio team abbiamo deciso così. È stata una scelta non semplice – ha ammesso Sinner a Sky Sport -. Dopo le Atp Finals di Torino l'obiettivo è partire col piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana sembra una banalità ma non lo è. Perché in quei giorni fai una preparazione lunga. Nel 2023 e nel 2024 l'abbiamo vinta la Davis". Da parte dell'Italia e dello stesso capitan Volandri invece nulla contro Sinner: "La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra".