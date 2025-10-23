Sinner batte Cobolli a Vienna e regala un saggio della sua mentalità: “Non do mai le cose per scontate”

Sinner batte Cobolli e vola ai quarti dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano nel post-match regala l’ennesimo saggio della sua mentalità vincente: “Non do mai le cose per scontate, sono felice di essere qui e di giocare il miglior tennis possibile”.

Jannik Sinner prosegue la sua corsa all’ATP 500 di Vienna, superando Flavio Cobolli in un intenso derby italiano con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e 47 minuti. Dopo un primo set dominato in risposta, con break nel terzo e quinto game, il numero 2 del mondo ha dovuto faticare di più nel secondo parziale, equilibrato fino al tiebreak poi chiuso 7-4.

Con questo successo, Sinner centra la 18ª vittoria consecutiva sul cemento indoor e resta imbattuto nei derby azzurri (17-0). Ai quarti affronterà Alexander Bublik, venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30: sarà l’ottavo confronto tra i due, con Sinner avanti 5-2 nei precedenti.

Sinner: "Non do mai le cose per scontate, sono felice di essere qui e di giocare il miglior tennis possibile"

Siner dopo il match ha elogiato Flavio Cobolli e per lui ha speso parole importanti: "Sta giocando una stagione incredibile. Migliora settimana dopo settimana. È uno dei pochi italiani contro cui non avevo mai giocato prima. Un talento grandioso. Un grande agonista. Entrambi abbiamo giocato un tennis fantastico a tratti. Ho avuto qualche occasione nel secondo set, ma non sono riuscito a sfruttarla. Ho cercato di concentrarmi sul presente. Ho cercato di giocare con una mentalità vincente, quindi sono molto contento della partita di oggi. Auguro a Flavio la migliore fortuna per il resto della stagione".

Sul suo percorso a Vienna, Sinner si è espresso così e ha dato l'ennesimo saggio della sua mentalità. Alla domanda sul livello raggiunto e sulla sicurezza che mette in campo risponde così: "Ho avuto dei momenti fantastici, anche se sono molto giovane. Non do mai le cose per scontate. Sono felice di essere qui. Felice di giocare il miglior tennis possibile. Giorno dopo giorno è molto difficile. Sono molto felice e vediamo cosa succederà domani.".