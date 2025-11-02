Quanto guadagna Sinner se vince l’ATP Parigi: montepremi e prize money

Jannik Sinner giocherà questo pomeriggio la finale del torneo 1000 di Parigi, sarà il primo tennista italiano a disputarla. Il suo avversario sarà Felix Auger-Aliassime, che da lunedì sarà almeno numero 8 della classifica ATP. In palio un torneo prestigioso, 1000 punti che fanno la differenza nella classifica mondiale e anche una barca di soldi, che andranno sia il vincitore che allo sconfitto.

Il montepremi di Parigi 2025

Quello di Parigi è sempre stato un torneo molto prestigioso. Il montepremi segue la fama dell’ultimo grande appuntamento indoor prima delle ATP Finals. La somma completa in palio è di oltre 6 milioni di euro. Il vincitore porta a casa oltre 900 mila euro, il perdente circa 450 mila. Cifre di alto livello, anche se in questo momento la priorità per i due tennisti sono i punti in palio.

Quanto guadagna Sinner a Parigi

Perché Sinner vincendo scavalcherebbe Alcaraz, per una settimana nella classifica ATP, mentre Auger-Aliassime dopo aver superato Musetti con la finale riuscirebbe vincendo a qualificarsi aritmeticamente per le ATP Finals di Torino, un traguardo impensabile fino a due mesi fa. Vincendo Sinner otterrebbe 946 mila euro. Mentre perdendo la finale 517 mila.

Il prize money del 1000 di Parigi: premi e punti ATP

Quindi tanti soldi in palio, ma tanti punti che in questo momento della stagione sono ancora più pesanti, visto che dopo Parigi i big giocheranno le ATP Finals.Sinner e Auger-Aliassime si ritrovano dopo la semifinale degli US Open, giocata meno di due mesi fa.