Quanto guadagna Sinner se vince l’ATP Parigi: montepremi e prize money

Jannik Sinner alle ore 15 affronta Felix Auger-Aliassime nella finale del torneo ATP Parigi. In palio 1000 punti e anche oltre 900 mila euro di premio per il vincitore.
A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner giocherà questo pomeriggio la finale del torneo 1000 di Parigi, sarà il primo tennista italiano a disputarla. Il suo avversario sarà Felix Auger-Aliassime, che da lunedì sarà almeno numero 8 della classifica ATP. In palio un torneo prestigioso, 1000 punti che fanno la differenza nella classifica mondiale e anche una barca di soldi, che andranno sia il vincitore che allo sconfitto.

Il montepremi di Parigi 2025

Quello di Parigi è sempre stato un torneo molto prestigioso. Il montepremi segue la fama dell’ultimo grande appuntamento indoor prima delle ATP Finals. La somma completa in palio è di oltre 6 milioni di euro. Il vincitore porta a casa oltre 900 mila euro, il perdente circa 450 mila. Cifre di alto livello, anche se in questo momento la priorità per i due tennisti sono i punti in palio.

Quanto guadagna Sinner a Parigi

Perché Sinner vincendo scavalcherebbe Alcaraz, per una settimana nella classifica ATP, mentre Auger-Aliassime dopo aver superato Musetti con la finale riuscirebbe vincendo a qualificarsi aritmeticamente per le ATP Finals di Torino, un traguardo impensabile fino a due mesi fa. Vincendo Sinner otterrebbe 946 mila euro. Mentre perdendo la finale 517 mila.

Quindi tanti soldi in palio, ma tanti punti che in questo momento della stagione sono ancora più pesanti, visto che dopo Parigi i big giocheranno le ATP Finals.Sinner e Auger-Aliassime si ritrovano dopo la semifinale degli US Open, giocata meno di due mesi fa.

  • Vincitore: 946mila euro (1000 punti)
  • Finalista: 517mila euro (600 punti)
  • Semifinalisti: 283mila euro (400 punti)
  • Quarti di finale: 154mila euro (200 punti)
  • Ottavi di finale: 82mila euro (100 punti)
  • Secondo turno: 44mila euro (50 punti)
  • Primo turno: 25mila euro (10 punti)
Jannik Sinner
Notizie
Tennis
