Quando gioca Sinner a Indian Wells: oggi il doppio con Opelka, data e ora degli ottavi contro Fonseca

Jannik Sinner torna in campo questa sera (non prima delle 21:00, ora italiana) per giocare anche il doppio al Masters 1000 di Indian Wells: sarà in coppia con Reilly Opelka e sfiderà i numeri 1 del seeding Granollers–Zeballos. Dopo aver battuto Shapovalov, nella serata di domani, martedì 10 marzo (con orario ancora da definire), sarà impegnato negli ottavi di finale contro Joao Fonseca: il 19enne tennista brasiliano è uno dei giocatori più interessanti del panorama internazionale, sarà la prima volta in assoluto che sfiderà l'italiano. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e su NOW.

Oggi Sinner in campo con Opelka per il doppio maschile di Indian Wells

Sinner e Opelka (con il quale vinse ad Atlanta nel 2021) sono entranti nel tabellone del doppio di Indian Wells grazie a una wild card e affrontano la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Sono i primi favoriti del seeding e sul cemento californiano sono stati finalisti nel 2024. Il match è in programma sul campo 4 e non inizierà prima delle 21.00, è il secondo nell'ordine di gioco che prevede prima il singolare femminile tra Karolina Muchova e Antonia Ruzic. Sky Sport 1, Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) sono i canali di riferimento per assistere agli incontri del numero due al mondo. In streaming match visibile su NOW e su Sky Go. Per gli utenti registrati a NOW c'è un servizio ulteriore: Extra Match mette a disposizione canali aggiuntivi per godersi in diretta le immagini dai vari campi di gioco.

Sinner agli ottavi di finale a Indian Wells: quando gioca contro Fonseca

Sinner sarà di nuovo in campo domani, questa volta nel singolare: negli ottavi di finale se la vedrà contro la stellina sudamericana Joao Fonseca (attualmente 39ª nel ranking live Atp). Il brasiliano arriva al confronto con l'alto-atesino dopo aver battuto l'americano Tommy Paul (numero 24 al mondo) a margine di una partita dominata e giocata ad alto livello come testimoniato dal punteggio finale: 6-2 6-3 in 1 ora e 22 minuti di gioco. È il primo confronto ufficiale tra i due tennisti che in carriera si sono solo sfiorati. A che si gioca? Si attende solo la comunicazione ufficiale in base all'ordine di gioco previsto dal tabellone. Diretta TV e streaming sui canali di Sky e su NOW che mandano in onda tutti gli incontri di Sinner (e del trofeo californiano).