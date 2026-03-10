Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells negli ottavi, orario dell’incontro e dove vederlo in TV e streaming

Sinner-Fonseca è la partita più attesa a Indian Wells. L’incontro degli ottavi di finale del torneo 1000 si giocherà nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Diretta TV su Sky.

Jannik Sinner contro Joao Fonseca a Indian Wells. Finalmente iil numero 2 della classifica ATP sfida il tennista brasiliano, da tempo definito come il predestinato del tennis. È lui sulla carta il potenziale sfidante di Sinner e Alcaraz. L'incontro degli ottavi di finale si disputerà nella notte italiana, e non prenderà il via prima delle ore 2, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Il vincente troverà nei quarti Tien o Davidovich Fovina. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW, tutto per abbonati.

Dove vedere Sinner-Fonseca a Indian Wells in TV e streaming

L'incontro del quarto turno del torneo 1000 di Indian Wells si potrà seguire solo su Sky. La partita tra Sinner e Fonseca sarà visibile in diretta TV su Sky Sport (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Gli abbonati di Sky potranno seguirla con Sky Go. Streaming anche per gli abbonati di NOW. Non c'è la diretta in chiaro.

Quando gioca Sinner

La partia di Sinner con Fonseca è una delle attese dell'intero torneo di Indian Wells. La prima partita tra l'italiano e il brasiliano sarà senz'altro da ricordare. Sinner-Fonseca si giocherà nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Il campo centrale di Indian Wells sarà il teatro della sfida che non inizierà prima delle 2 ora italiana (le 18 locali).

Chi è Joao Fonseca, il predestinato del tennis

Classe 2006, da un paio d'anni tutti gli prevedono un futuro stellare. Non ha nemmeno vent'anni e deve avere il tempo di crescere. Nella scorsa stagione ha vinto i tornei di Buenos Aires e Basilea e si è issato fino al numero 24 al mondo. Quest'anno è partito male, pure a causa di problemi alla schiena. Prima di Indian Wells aveva vinto solo una partita. Qui ha battuto Collignon, Khachanov e Tommy Paul.

Il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells, il rivale dei quarti

In caso di vittoria Jannik Sinner si qualificherà per i quarti di finale del torneo di Indian Wells, che giocherà giovedì, in serata. Sinner troverebbe il vincente del match tra l'americano Learner Tien e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che hanno vinto contro pronostico contro Ben Shelton e il ceco Mensik, che aveva battuto Sinner nel torneo di Doha, l'ultimo giocato prima di questo dall'altoatesino.