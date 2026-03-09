Il solito Sinner: malore per un tifoso nel doppio con Opelka a Indian Wells, Jannik non perde tempo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'avventura di Jannik Sinner nel torneo di doppio di Indian Wells in coppia con Opelka è finita subito. Il tennista italiano ha giocato anche un buon match, ma l'esperienza, la complicità dei numeri uno Granollers e Zeballos hanno fatto la differenza nel primo turno del torneo. Per sua stessa ammissione Jannik non nutriva grandi aspettative l'azzurro, che ha dato la sensazione di essersi comunque divertito sia durante il match che nei cambi campo in panchina con il suo compagno, quando le telecamere hanno immortalato le loro risate. C'è stata anche l'occasione per dimostrare una grande umanità e sensibilità.

Malore per un tifoso durante il doppio tra Sinner e Opelka

Ci sono stati infatti momenti di apprensione in avvio di secondo set, quando il giudice di sedia ha interrotto tutto dopo che alcuni spettatori hanno richiamato l'attenzione per quanto stava accadendo sugli spalti. Malore per uno dei presenti, con l'attesa per l'intervento dei sanitari. Anche i giocatori sono stati informati della situazione e subito Sinner ha preso degli asciugamani e si è avvicinato a bordo campo per passarli agli addetti ai lavori in modo che arrivassero allo sfortunato appassionato.

Malore per uno spettatore durante il doppio di Sinner

Sinner campione di umanità anche a Indian Wells

Non è la prima volta che Jannik Sinner si rende protagonista di gesti del genere. È sempre molto attento nel fornire il massimo sostegno anche ai tifosi per cercare con ogni mezzo disponibile di dare il proprio contributo. Stesso copione per esempio durante la finale delle ATP Finals contro Alcaraz. Un gesto da applausi dunque per il giocatore italiano che non si smentisce mai.

Esperienza positiva per Sinner nel doppio

A prescindere da questo episodio, il numero due al mondo ha comunque ha vissuto un'esperienza positiva nonostante il risultato contro il fortunatissimo sodalizio Granollers-Zeballos. Un buon riscaldamento (ulteriore) per lavorare soprattutto su servizio e risposta, in vista del prossimo match nel torneo di singolare contro Fonseca. Un'occasione per alzare ulteriormente l'asticella dopo l'ottimo avvio e le buone prestazioni contro Svrcina e Shapovalov.