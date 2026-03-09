Sinner si sbarazza di Shapovalov, a Indian Wells non c’è partita: per Jannik era importante

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci vuole ben altro per impensierire Jannik Sinner. Lo "sciagurato" Denis Shapovalov ha pagato dazio al tennista italiano, arrendendosi comodamente in due set (6-3, 6-2). Troppo evidente la differenza di valori sul cemento di Indian Wells, con Sinner di un altro livello da tutti i punti di vista. Non ci è voluto nemmeno il massimo sforzo, con l'azzurro che si è mostrato superiore nella gestione dello scambio, quelle poche volte che questo si è allungato, disegnando anche traiettorie interessanti. Si è sentito a tratti anche il rumore dell'impatto di palla che conosciamo, che qualche volta si era perso nei primi due tornei della stagione. Nell'intervista post-partita ha poi spiegato perché questo match rappresenta comunque tanto per lui.

Jannik Sinner soddisfatto della vittoria contro Shapovalov, spiega il perché

Soffermandosi sulla soddisfazione per un altro match portato a casa agevolmente, Sinner ha infatti chiarito: "Per me è stata una partita di secondo turno molto difficile. È un giocatore di alta qualità. In passato ha ottenuto grandi vittorie ed è un giocatore in forma, quindi sono molto contento della prestazione di oggi. Ho cercato di tenere il controllo dalla linea di fondo, ma anche di essere aggressivo. Sono partito male, subito sotto di un break, però sono contento di come ho reagito e di come ho gestito la situazione".

Ci ha messo un game per trovare la quadratura del cerchio Jannik Sinner. Dopo aver perso il primo gioco, infatti, con un break a zero, l'azzurro ha restituito il favore aumentando poi i giri anche nei turni di servizio, senza di fatto rischiare mai di cederli nuovamente. Al contrario, Shapovalov si è perso, con la pressione del suo avversario che ha contribuito e non poco. Un nuovo break all'ottavo game ha di fatto chiuso il discorso del primo parziale, mettendo le cose in discesa.

Sinner domina Shapovalov nel secondo set

Al canadese non è bastato nemmeno il toilet break in avvio di secondo set per resettare tutto, visto che il suo avversario ha subito prodotto l'allungo giusto per mettere le cose in chiaro. Un parziale scivolato via davvero in fretta, anche perché Sinner è sembrato come al solito molto maturo e perfetto in tutte le scelte prese. Da sottolineare in particolare la saggezza anche a livello tattico, senza strafare. Troppo per Shapovalov acerbo e incapace di trovare contromisure.

Un Sinner dunque molto rilassato e a suo agio, che non ha mai nascosto di trovarsi a meraviglia nella cornice del Tennis Paradise. E lo ha confermato anche a parole: "Ripeto, sono contento di essere qui in questa posizione. Stiamo cercando di alzare il livello e oggi era una partita difficile contro un mancino, che è sempre complicato. Sono partito subito sotto di un break, ma ho cercato di restare lì mentalmente e di alzare il livello, cosa che ho fatto. Quindi sono molto contento".