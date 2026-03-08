Sinner-Shapovalov LIVE, diretta a Indian Wells 6-3: Jannik si aggiudica il primo set

Jannik Sinner è in campo oggi a Indian Wells contro Denis Shapovalov. Jannik ha vinto il primo set 6-3. In palio un posto agli ottavi contro Paul o Fonseca. Il tennista numero due al mondo che ha battuto Svrcina nel turno precedente e il 39, vittorioso su Tsitsipas e Etcheverry, si affrontano per la terza volta in carriera con il bilancio in parità. Nella scorsa stagione Sinner fece fatica ad avere la meglio del canadese in 4 set agli US Open. Diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.
Sinner vince il primo set 6-3
Jannik Sinner porta a casa il primo set con il risultato di 6-3. Shapovalov ha confermato gli alti e bassi che lo hanno sempre accompagnato in carriera contro l'azzurro molto centrato dopo un avvio non semplice.
Sinner si prende un altro break approfittando di un game sciagurato di Shapovalov
Jannik Sinner si prende un altro break pesante e si porta sul 5-3. Nervoso il canadese che ha gettato alle ortiche il suo turno di servizio sulla pressione dell'azzurro con tre doppi falli.
Sinner sta alzando i giri al servizio ma si procede on serve
Jannik Sinner mantiene il suo turno di servizio e si porta sul 3-2 concedendo pochissimo. Qualche difficoltà in più per Shapo che commette il suo terzo doppio fallo ma riesce a far valere un vantaggio iniziale di 40-0.
Arrivano i primi game mantenuti al servizio: Sinner-Shapovalov 2-2
Sia Sinner (più in scioltezza) che Shapovalov mantengono i primi turni di servizio. 2-2 e si procede on serve dopo il botta e risposta di break e contro-break.
Sinner restituisce il favore a Shapovalov: controbreak immediato e 1-1
Jannik Sinner restituisce il break a zero a Shapovalov e si porta sull'1-1. Anche lui come il suo avversario ha strappato il servizio a zero. Insomma avvio di partita particolare.
Iniziata la partita tra Sinner e Shapovalov, subito break per il canadese
È iniziata la partita tra Sinner e Shapovalov. Brutto inizio per Jannik che con due doppi falli incassa subito il break. 1-0 per il canadese.
Tien batte Shelton al terzo set. Può iniziare la partita di Jannik Sinner
Si è conclusa la partita tra Tien e Shelton con il successo del primo. Può iniziare la partita di Jannik Sinner non prima delle 23:40 contro Shapovalov.
Slitta l'orario d'inizio del match di Sinner
La partita tra Sinner e Shapovalov inizierà non prima delle 23:30. Shelton e Tien infatti sono ancora in campo, e si giocherà il terzo set per decidere il vincitore.
Il programma di oggi, a che ora inizia Sinner-Shapovalov
La partita tra Sinner e Shapovalov è in programma non prima delle 22:30, ora italiana. Si gioca dopo le sfide tra Sabalenka e Cristian e quella tra Shelton e Tien. Poi sarà il turno dell'azzurro non prima delle 14:30 locali. Il rischio di slittamenti è concreto.
Il prossimo avversario in programma in tabellone
Se Sinner dovesse battere Shapovalov chi affronterebbe agli ottavi? Il cammino dell'azzurro o del canadese dovrebbe incrociarsi con quello del vincente del match tra Paul e Fonseca. In termini di spettacolo, la sfida più intrigante potrebbe essere quella tra Sinner e Fonseca.
Shapovalov ha già affrontato due avversari a Indian Wells
Denis Shapovalov ha già affrontato due partite a Indian Wells visto che non ha giovato di un bye come Sinner. Esordio positivo con Tsitsipas e bis concesso con Etcheverry. Insomma il canadese è già caldo.
Il percorso di Sinner a Indian Wells
Jannik Sinner è tornato a giocare a Indian Wells dopo l'assenza dell'anno scorso per la sospensione del caso Clostebol. Dopo le due semifinali raggiunte in California, l'azzurro spera di arrivare più in fondo possibile. L'esordio contro Svrcina è stato molto positivo, ora un testa decisamente più complicato.
I precedenti tra Sinner e Shapovalov
Sinner e Shapovalov si affrontano oggi per la terza volta in carriera. Il primo incontro risale al 2021 con il canadese che s’impose agli Australian Open in cinque set, dopo una vera e propria battaglia. L’anno scorso il secondo round con la vittoria di Jannik agli US Open, in rimonta dopo aver perso il primo parziale.
Dove vedere Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells in TV e streaming
La partita tra Sinner e Shapovalov si potrà vedere in TV in esclusiva in abbonamento sui canali Sky. Nessuna possibilità di seguire il match in chiaro, visto che l'emittente satellitare detiene i diritti del torneo. Diretta per gli abbonati sul canale Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming oltre a Sky GO per gli utenti Sky, possibile usufruire anche di NOW.