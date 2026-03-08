Sinner-Shapovalov LIVE, diretta a Indian Wells 6-3: Jannik si aggiudica il primo set

Jannik Sinner è in campo oggi a Indian Wells contro Denis Shapovalov. Jannik ha vinto il primo set 6-3. In palio un posto agli ottavi contro Paul o Fonseca. Il tennista numero due al mondo che ha battuto Svrcina nel turno precedente e il 39, vittorioso su Tsitsipas e Etcheverry, si affrontano per la terza volta in carriera con il bilancio in parità. Nella scorsa stagione Sinner fece fatica ad avere la meglio del canadese in 4 set agli US Open. Diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.

