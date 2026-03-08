sport
Sinner-Shapovalov LIVE, diretta a Indian Wells 6-3: Jannik si aggiudica il primo set

Sinner sfida Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

8 Marzo 2026 21:30
Ultimo agg. 0:18
Immagine

Jannik Sinner è in campo oggi a Indian Wells contro Denis Shapovalov. Jannik ha vinto il primo set 6-3. In palio un posto agli ottavi contro Paul o Fonseca. Il tennista numero due al mondo che ha battuto Svrcina nel turno precedente e il 39, vittorioso su Tsitsipas e Etcheverry, si affrontano per la terza volta in carriera con il bilancio in parità. Nella scorsa stagione Sinner fece fatica ad avere la meglio del canadese in 4 set agli US Open. Diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.

Indian Wells 2026 di tennis
00:18

Sinner vince il primo set 6-3

Jannik Sinner porta a casa il primo set con il risultato di 6-3. Shapovalov ha confermato gli alti e bassi che lo hanno sempre accompagnato in carriera contro l'azzurro molto centrato dopo un avvio non semplice.

00:15

Sinner si prende un altro break approfittando di un game sciagurato di Shapovalov

Jannik Sinner si prende un altro break pesante e si porta sul 5-3. Nervoso il canadese che ha gettato alle ortiche il  suo turno di servizio sulla pressione dell'azzurro con tre doppi falli.

00:04

Sinner sta alzando i giri al servizio ma si procede on serve

Jannik Sinner mantiene il suo turno di servizio e si porta sul 3-2 concedendo pochissimo. Qualche difficoltà in più per Shapo che commette il suo terzo doppio fallo ma riesce a far valere un vantaggio iniziale di 40-0.

23:57

Arrivano i primi game mantenuti al servizio: Sinner-Shapovalov 2-2

Sia Sinner (più in scioltezza) che Shapovalov mantengono i primi turni di servizio. 2-2 e si procede on serve dopo il botta e risposta di break e contro-break.

23:49

Sinner restituisce il favore a Shapovalov: controbreak immediato e 1-1

Jannik Sinner restituisce il break a zero a Shapovalov e si porta sull'1-1. Anche lui come il suo avversario ha strappato il servizio a zero. Insomma avvio di partita particolare.

23:44

Iniziata la partita tra Sinner e Shapovalov, subito break per il canadese

È iniziata la partita tra Sinner e Shapovalov. Brutto inizio per Jannik che con due doppi falli incassa subito il break. 1-0 per il canadese.

23:32

Tien batte Shelton al terzo set. Può iniziare la partita di Jannik Sinner

Si è conclusa la partita tra Tien e Shelton con il successo del primo. Può iniziare la partita di Jannik Sinner non prima delle 23:40 contro Shapovalov.

22:52

Slitta l'orario d'inizio del match di Sinner

La partita tra Sinner e Shapovalov inizierà non prima delle 23:30. Shelton e Tien infatti sono ancora in campo, e si giocherà il terzo set per decidere il vincitore.

22:20

Il programma di oggi, a che ora inizia Sinner-Shapovalov

La partita tra Sinner e Shapovalov è in programma non prima delle 22:30, ora italiana. Si gioca dopo le sfide tra Sabalenka e Cristian e quella tra Shelton e Tien. Poi sarà il turno dell'azzurro non prima delle 14:30 locali. Il rischio di slittamenti è concreto.

22:10

Il prossimo avversario in programma in tabellone

Se Sinner dovesse battere Shapovalov chi affronterebbe agli ottavi? Il cammino dell'azzurro o del canadese dovrebbe incrociarsi con quello del vincente del match tra Paul e Fonseca. In termini di spettacolo, la sfida più intrigante potrebbe essere quella tra Sinner e Fonseca.

22:00

Shapovalov ha già affrontato due avversari a Indian Wells

Denis Shapovalov ha già affrontato due partite a Indian Wells visto che non ha giovato di un bye come Sinner. Esordio positivo con Tsitsipas e bis concesso con Etcheverry. Insomma il canadese è già caldo.

21:50

Il percorso di Sinner a Indian Wells

Jannik Sinner è tornato a giocare a Indian Wells dopo l'assenza dell'anno scorso per la sospensione del caso Clostebol. Dopo le due semifinali raggiunte in California, l'azzurro spera di arrivare più in fondo possibile. L'esordio contro Svrcina è stato molto positivo, ora un testa decisamente più complicato.

21:40

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Sinner e Shapovalov si affrontano oggi per la terza volta in carriera. Il primo incontro risale al 2021 con il canadese che s’impose agli Australian Open in cinque set, dopo una vera e propria battaglia. L’anno scorso il secondo round con la vittoria di Jannik agli US Open, in rimonta dopo aver perso il primo parziale.

21:30

Dove vedere Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells in TV e streaming

La partita tra Sinner e Shapovalov si potrà vedere in TV in esclusiva in abbonamento sui canali Sky. Nessuna possibilità di seguire il match in chiaro, visto che l'emittente satellitare detiene i diritti del torneo. Diretta per gli abbonati sul canale Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming oltre a Sky GO per gli utenti Sky, possibile usufruire anche di NOW.

