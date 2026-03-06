Sinner gioca anche il doppio a Indian Wells: fa coppia con Opelka in un tabellone ricco di stelle

Jannik Sinner si è iscritto al torneo di doppio di Indian Wells, fa coppia con Opelka. Sfideranno i numeri 1 del tabellone. Ma il doppio lo disputano anche Djokovic, Zverev e Medvedev.

Jannik Sinner a Indian Wells si appresta a fare l'esordio, contro il ceco Svrcina nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. In California cerca il primo successo stagionale e prova a vincere per la prima volta il torneo che si gioca nel deserto. Alcaraz è l'altro grande favorito. Ma per arrivare alla tanto attesa finale ce ne vuole. Nel mezzo Jannik sarà impegnato, eccezionalmente, anche nel torneo di doppio, farà coppia con Opelka, con cui vinse ad Atlanta nel 2021. Una rarità per Sinner, ma in genere per tutti i giocatori di vertice, che invece in massa sono in tabellone a Indian Wells.

Sinner in doppio con Opelka a Indian Wells

Sinner grazie a una wild card è entrato in tabellone a Indian Wells, cioè nel torneo di doppio di Indian Wells. Farà coppia con l'americano Reilly Opelka, gigantesco (supera ampiamente i due metri) amico dell'italiano. Il sorteggio non è stato generoso con questa strana coppia che sfiderà i numero 1 del tabellone: lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos, attempati ma vincenti doppisti, nel 2025 hanno vinto Roland Garros e US Open.

Pure Djokovic e Zverev giocano il torneo di doppio

Il tabellone è ricco di grandi nomi. Perché è vero che manca Alcaraz. Ma il doppio lo giocano, oltre a Sinner (numero 2 ATP), Djokovic (3) che fa coppia addirittura con Tsitsipas, Zverev (4), de Minaur (6), Shelton (8), Auger-Aliassime (9), Bublik (10), Medvedev (11). Otto dei primi undici della classifica ATP di singolare, mancano oltre allo spagnolo Fritz e Musetti che non sono al top fisicamente. Inoltre giocano pure Rublev, Cobolli, Davidovich Fokina, Darderi, Tien e Khachanov.

Perché i big del tennis giocano il doppio a Indian Wells

Perché così tanti big decidano di giocare il doppio a Indian Wells non è un mistero, ma è figlio di una serie di situazioni. Intanto, va detto, che non è una novità. Basta guardare l'albo d'oro del torneo di doppio per trovare Rafa Nadal ed Andy Roddick, mentre in epoche più lontane Jim Courier e Boris Becker. Le motivazioni sono diverse.

Intanto un torneo molto lungo che dà giorni liberi e ne concede anche dopo la fine del torneo, cioè prima di Miami. Quindi il doppio è tanto allenamento quanto ‘Piano B'. Indian Wells è uno dei tornei preferiti dai tennisti e il doppio è divertente, giocato in determinati contesti, come questo è funny (per dirla all'inglese). In più ci si tiene in allenamento per il caldo e il gioco di volo, e qualche partita in più non fa male anche per trovare ritmo e sensazioni positive.