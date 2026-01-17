Danielle Collins da opinionista TV si vendica di Iga Swiatek: “Avrà vita breve agli Australian Open”

Danielle Collins quest'anno non sarà in campo per gli Australian Open. Un anno fa divenne oggetto di critiche pesanti da parte del pubblico di casa, che la prese di mira dopo un'esultanza esagerata. L'americana non ha lasciato il tennis, ma è ferma e in questo momento di inattività è diventata una pungente opinionista per la TV e parlando del suo sport ha rifilato una terribile bordata a Iga Swiatek, la sua più acerrima rivale.

La rivalità tra Collins e Swiatek

Come opinionista di tennis è destinata a diventare una delle migliori in assoluto. Perché peli sulla lingua, tanto per usare un'espressione canonica, non ne ha. Come non ne ha mai avuti durante le interviste e pure durante le partite di tennis. Basta pensare a una serie di accadimenti in campo, come quello con Sakkari in Canada e quello del torneo di Madrid di due anni fa.

Storica è la rivalità con Iga Swiatek. Le due non si sono mai amate, mai prese, e non se le sono mandate a dire né in campo né fuori. Alle Olimpiadi di Parigi l'americana fu costretta a ritirarsi e al termine dell'incontro le cantò alla polacca, che era la favoritissima.

Leggi anche Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik

"Penso che Iga possa uscire nei primi due turni"

Ora nel suo ruolo di opinionista Collins si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, chissà se saranno i primi. E indicando la possibile delusione degli Australian Open femminili non ha impiegato che pochi secondi per fare il nome di Swiatek, che in realtà viene indicata come una delle potenziali favorite: "Penso che Iga Swiatek possa uscire nei primi due turni del torneo. Questo forse non sorprenderà chi segue il tennis, ma le sue prestazioni alla United Cup mi hanno lasciato un po' perplessa, avendo perso due partite consecutive".

Il tabellone di Swiatek agli Australian Open

Il campo dirà se Collins ci avrà visto giusto o meno. Certo prevedere una eliminazione di Swiatek nei primi turni pare davvero complicato, ma chissà se l'americana, che conosce bene la ex numero 1 del tennis, ci avrà visto giusto. La polacca farà il suo esordio lunedì contro la cinese Yuan. Dalla sua parte di tabellone non c'è ovviamente Sabalenka, l'avversaria di classifica più alta è Anisimova.