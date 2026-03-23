Corentin Moutet nega tutto con Danielle Collins: “Diresti qualsiasi cosa per far parlare di te”

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Macché defollowarla su Instagram, macché corteggiarla in maniera grossolana, macché arrabbiarsi perché lei lo ritiene non alla sua altezza (intesa proprio come centimetri): Corentin Moutet ha deciso di non restare in silenzio dopo che Danielle Collins lo ha umiliato in maniera sprezzante nel suo intervento a ‘Tennis Channel'. Il francese ha pubblicato un tweet durissimo di risposta alla tennista americana: "Sei pronta a dire qualsiasi cosa pur di far parlare di te".

Cosa aveva detto Danielle Collins: "Per flirtare con me, deve costruirsi un servizio più potente"

Tutto è iniziato quando alla Collins è stata fatta una domanda su quello che era successo il giorno prima: Moutet si stava preparando in campo per il suo match di esordio al Miami Open (poi vinto con Machac, adesso il francese affronterà Jannik Sinner nel terzo turno) e ha chiesto più volte a Danielle di incitarlo con qualche "come on". La 32enne statunitense, che non gioca ormai da mesi, ha spiegato cosa è successo dopo: "Io gli ho detto: se vuoi flirtare con me in quel modo, dovrai costruirti un servizio più potente. C'è chi pensa che dipenda dall'altezza, c'è chi pensa che dipenda dalla personalità, ma in realtà quello che conta sono i dritti potenti e i servizi potenti".

Tra le risate dei conduttori, la scatenata Collins ha poi tirato in mezzo un'altra questione, sempre con Moutet a suo dire protagonista. Lo scorso novembre l'ex numero 7 al mondo aveva fatto notizia quando aveva confermato la rottura con il suo ex fidanzato e si era iscritta a un'app di incontri, chiarendo senza mezzi termini di non voler frequentare uno "short king", ovvero un "re basso". Il suo profilo di incontri recitava: "Attualmente sono una tennista professionista, ma aspiro a diventare una moglie tradizionale. Senza giri di parole. Ho già avuto la mia fase da boss. Se hai intenzione di mentire sulla tua altezza, lasciami in pace. Questa è una zona vietata ai re bassi".

"Moutet si è offeso per i ‘re bassi' e ha smesso di seguirmi su Instagram"

Ebbene, secondo Danielle in quel frangente ci sarebbe stata una reazione di Moutet: "È stato divertente, perché lui mi ha smesso di seguirmi su Instagram dopo il mio profilo di incontri diventato virale, quando ho detto che non ero interessata ai ‘re bassi'. Dai, dovete capire che sono alta 1 metro e 78, per me è normale, è solo una preferenza, non ce l'ho con i ‘re bassi', ma lui si è offeso per quello, mi ha scritto e poi mi ha unfollowato". Per la cronaca, peraltro, il 26enne francese non è tanto basso, col suo metro e 80 (è comunque più alto di lei).

Corentin Moutet è numero 33 al mondo, vicino al suo best ranking (31)

Finita qua? Neanche per sogno, visto che ‘Danimal' si è ulteriormente accanita su Moutet: "Poi ieri sera è tornato a scrivermi in privato, chiedendomi se avevo visto la sua partita e tutti i servizi potenti che aveva fatto. Sì ha vinto, ma non credo che abbia ancora chance con me. Se vince il torneo? Dovrebbe portare davvero tanto in tavola, quindi non penso che succederà, ma chissà… Vedremo".

Il post di risposta di Corentin Moutet alle parole di Danielle Collins

La risposta del tennista francese: "Impara ad amare te stessa"

Troppe cose tirategli addosso per non rispondere, e Moutet lo ha fatto con un tweet velenoso, in cui non solo ha negato tutto, ma ha ribaltato completamente lo scenario: "Come posso averti unfollowato quando non ti ho mai seguito – ha attaccato, aggiungendo faccine di risate – e voi di Tennis Channel come potete permettere a qualcuno di dire queste stronzate in televisione? Tu mi hai seguito su Instagram, mi hai chiesto di giocare il doppio misto e io non ti ho mai seguito. Sei pronta a dire qualsiasi cosa pur di far parlare di te. Dovresti imparare ad amare te stessa, così non dovrai fare cose stupide per farti amare dalla gente". Qualcosa ci dice che non finirà qui, conoscendo l'effervescente Danielle…