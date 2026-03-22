Danielle Collins e il ‘due di picche’ da ridere a Moutet: “Devi avere un servizio più potente”

La tennista americana ha raccontato il tentativo di approccio sui social del francese. “Mi ha tolto il follow dopo che ho detto che non mi interessavano gli uomini bassi”.

"Mi chiamava, mi diceva: dai, andiamo…". Inizia così il racconto della tennista americana, Danielle Collins, che ha raccontato un curioso aneddoto. Il francese Corentin Moutet l'ha contattata più volte tramite messaggi privati ​​su Instagram, ma lei ha respinto quel tentativo con ironia. "Gli ho detto: se vuoi flirtare come me in questo modo, devi avere un servizio più potente". E non è stato l'unico ‘due di picche' che gli ha riservato col sorriso sulle labbra: "Sì, è vero… quando ci ha provato anche di recente gli ho spiegato che preferisco uomini più alti".

Collins e il rifiuto a Moutet dopo un approccio sui social

In carriera Collins ha conquistato 4 titoli Wta e raggiunto la finale degli Australian Open 2022 (persa contro Barty dopo aver eliminato Swiatek in semifinale), ma è assente dai campi dal 26 agosto scorso e dalla sua eliminazione al primo turno degli US Open 2025 contro Jaqueline Cristian. L'americana, però, non ha abbandonato il mondo del tennis, che resta la passione di una vita. Lo coltiva e lo pratica da un'altra prospettiva intervenendo spesso come opinionista a Tennis Channel: parla in maniera molto schietta, non fa giri di parole né mostra timori reverenziali… sia quando esprime critiche sia quando parla di aspetti poco noti della vita privata. Tra questi anche quel che è successo con Moutet.

"Gli ho detto che se voleva flirtare con me – ha ammesso parlando del francese che al Miami Open ha battuto Machac e sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner -, avrebbe dovuto prima migliorare il suo servizio e il suo dritto… alcuni pensano che sia importante l'aspetto fisico o la personalità ma è altro quello che conta davvero".

Il due di picche e l'unfollow: cosa è successo con il francese

Dopo aver fatto un buco nell'acqua Moutet reagì d'istinto. Secondo quanto rivelato da Collins, le avrebbe tolto il "mi piace" all'account. "Mi ha tolto il follow dopo che ho detto che non mi interessavano gli uomini bassi. Questo lo ha offeso. Io sono alta 1,78 m, per me è una questione di preferenze, non ho nulla contro di loro". Questo nonostante Moutet sia alto 1,80 m, ovvero due centimetri in più rispetto al suo gradimento.

Il francese, però, non si è arreso ed è tornato alla carica di recente. Lo ha fatto dopo la vittoria contro Tomas Machac: "Mi ha scritto in privato anche ieri sera per chiedermi se avessi visto la sua partita e tutti i servizi potenti che aveva messo a segno – ha aggiunto Collins -. Ha talento, ma ha ancora molta strada da fare prima di avere una possibilità".