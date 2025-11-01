Danielle Collins si lascia col fidanzato e riceve un messaggio di un pretendente: c’è l’estratto conto

Danielle Collins è fresca single dopo aver confermato la rottura col fidanzato e allora qualcuno si fa subito avanti con la tennista americana. Con tanto di ‘credenziali’ messe subito sul tavolo: un estratto conto mostruoso.

Danielle Collins ha concluso la stagione 2025 in anticipo dopo lo US Open (in cui ha perso 6-2/6-0 al primo turno per mano della rumena Jaqueline Cristian) e dovrebbe tornare in campo all'inizio del prossimo anno, a partire dai tornei di preparazione all'Australian Open. Il condizionale è d'obbligo, visto che la tennista statunitense (32 anni a dicembre), aveva annunciato il suo ritiro alla fine della stagione 2024, salvo poi tornare sui propri passi e giocare quest'anno, scivolando peraltro al 63° posto in classifica – lei che è stata numero 7 nel 2022 – anche per problemi fisici, tra cui un'ernia del disco. In questo momento i pensieri della Collins sembrano essere altrove, come dimostrano i suoi post più recenti su Instagram, che sono tutti incentrati sulla sua vita privata: Danielle è una fresca single e ha ricevuto le avances di un misterioso pretendente, che le ha anche inviato il suo estratto conto (mostruoso) per mettere subito in chiaro le cose…

Danielle Collins ora è single: si è appena lasciata col fidanzato conosciuto in una caffetteria due anni fa

In un'intervista all'inizio di ottobre, la Collins aveva confermato la rottura col fidanzato Bryan Kipp: i due si erano frequentati per poco più di due anni, a partire dall'incontro in una caffetteria a Wimbledon nel luglio del 2024. "Lui non sapeva niente di tennis, né che io fossi una tennista", aveva raccontato in passato Danielle. Chi invece sa perfettamente lei chi sia, è il suo ammiratore che si è fatto avanti su Instagram ricevendo sorprendentemente spago dall'americana, con ribattuta ancora più inattesa: lo screenshot del suo (presunto) conto in banca.

Un misterioso pretendente si fa avanti su Instagram e mostra le sue credenziali: un estratto conto pazzesco

Tutto è iniziato quando la Collins ha condiviso in una storia su Instagram un divertente post sul tennis, che suggeriva che avere un buon dritto è uno dei requisiti principali per trovare l'amore. Un messaggio che ha trovato l'approvazione della ragazza della Florida, ma anche una risposta da parte di uno dei suoi follower, che le ha chiesto se volesse unirsi a lui e formare una "coppia potente".

A quel punto, incuriosita, Danielle ha chiesto una prova delle sue possibilità finanziarie: "Ti dico una cosa… se qualcuno ha il coraggio di intrufolarsi nei miei messaggi privati in questo modo, assicurati di allegare il tuo estratto conto bancario più recente, giacché ci sei".

Una provocazione che ha trovato a sua volta risposta, visto che qualche ora dopo la tennista americana ha postato uno screenshot inviato dal suo pretendente che mostrava il suo estratto conto. Ben visibile la cifra: 598,93 milioni di dollari (oltre 500 milioni di euro al cambio). "Cazzo, leggi i messaggi privati? Questo significa che ho lo 0,00001% di possibilità, andiamo", ha aggiunto l'uomo a corredo dello screenshot del conto, che ovviamente ha la probabilità di essere suo come di chiunque altro sul pianeta.

L’estratto conto inviato a Danielle Collins dal suo pretendente: quasi 600 milioni di dollari…

La Collins cerca un nuovo compagno, la biografia su un'app di incontri: "Voglio essere una moglie tradizionale"

Sorpresa dallo sviluppo della vicenda, la Collins ha scritto che si sarebbe astenuta dai social per qualche giorno: "Amore moderno… Ok, ora mi stacco da Internet". Ma poi invece è tornata, postando un altro screnshot, relativo alla sua biografia per un'app di incontri…

"Mi hanno detto di iscrivermi a un’app di incontri…"

"Attualmente sono una tennista professionista, ma aspiro a diventare una moglie tradizionale. Senza mezzi termini – si legge nella bio – Ho già avuto la mia era da ‘boss babe'. Voglio solo allevare le mie galline, fare lavori domestici, preparare il pane a lievitazione naturale appena sfornato, essere una mamma casalinga di cani e, si spera, mettere al mondo presto qualche cucciolo. Se menti sulla tua altezza, lasciami in pace, cazzo. Questa è una zona vietata ai re bassi". Diciamo che il tennis in questo momento non sembra esattamente il primo pensiero di Danielle…