Iga Swiatek subito fuori al Miami Open: “In campo non mi libero da certi pensieri. È un incubo”

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Crescono i segnali di allarme attorno a Iga Swiatek, alle prese con un momento complicato sia dal punto di vista tecnico che mentale. Anche nei periodi più difficili della scorsa stagione, la tennista polacca riusciva comunque a spingersi almeno fino ai quarti o alle semifinali, mentre al Miami Open 2026 è arrivata un’eliminazione immediata e pesante.

A sorprendere è stata la connazionale Magda Linette, che ha ribaltato il match imponendosi 1-6, 7-5, 6-3 dopo aver perso nettamente il primo set. Per Swiatek si tratta della seconda sconfitta consecutiva contro di lei, un dato che sottolinea ulteriormente le difficoltà del momento.

Apparsa lontana dalla sua migliore versione, senza riferimenti e incapace di esprimere il proprio gioco con continuità, la numero tre del mondo ha dato l’impressione di non trovare più piacere in campo. Una battuta d’arresto che pesa, forse tra le più dure degli ultimi tempi, e che la costringerà a sfruttare le prossime settimane per ritrovare certezze e serenità.

Swiatek: "Questo è l’incubo peggiore per una giocatrice di alto livello"

Dopo l'eliminazione dal torneo di Miami, la numero 2 al mondo ha usato parole molto forti: "Sento di avere troppe aspettative quando scendo in campo e devo liberarmene, perché il mio livello attuale non le giustifica. Sono un po’ confusa, ma lavorerò per ritrovare la mia forma: so di averla, l’ho solo smarrita per un momento".

Swiatek ha analizzato in maniera molto netta il match perso contro la connazionale: "Questo è l’incubo peggiore per una giocatrice di alto livello: perdere partite così. Devo uscire da questo momento e trovare una soluzione".

Infine, la tennista polacca si è soffermata sulla sua difficoltà più grande in questo momento: "Ho sempre pensato molto, ma ultimamente è diventato eccessivo. Fatico a liberarmi dai pensieri, e questo era invece il mio punto di forza. Giocavo meglio quando ero più istintiva. Ora sbaglio troppo, penso troppo, lo stress si accumula, il corpo si irrigidisce e tutto diventa più complicato".