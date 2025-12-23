Danielle Collins svela cosa le sta succedendo: “Congelamento degli ovuli e problemi alla schiena”

Danielle Collins ci ha abituato a post di ben altro tenore sui propri social, tra annunci di ricerca di fidanzati (poi trovati, come ha recentemente raccontato) e foto di vacanze, ma stavolta l'ultima pubblicazione su Instagram della 32enne tennista americana ha una sostanza ben più seria, pur nella forma come sempre scanzonata. L'ex numero 7 al mondo ha voluto aggiornare i suoi tifosi sulle sue attuali condizioni, visto che non gioca dalla sconfitta al primo turno dell'ultimo US Open a fine agosto, e sulle prospettive future, che la vedranno ancora ferma per un bel po': problemi alla schiena per Danielle, ma anche una procedura di congelamento degli ovuli per differire (eventualmente) la maternità o provare a risolvere altri problemi che ovviamente solo lei conosce.

Il messaggio su Instagram di Danielle Collins: preannuncia che non giocherà nella prima parte del 2026

"Volevo venire qui e dare un piccolo aggiornamento a tutti, visto che tutti me lo chiedono! – ha scritto qualche ora fa la Collins su Instagram – Mi sono presa gli ultimi mesi di riposo per riprendermi dall'infortunio alla schiena che ho avuto a fine stagione. Mi sono sottoposta anche ad alcune procedure di congelamento degli ovuli. È stata una delle cose più fighe che abbia mai fatto, onestamente! Ma allo stesso tempo questi ormoni che ho dovuto prendere sono una vera rottura di palle".

"Sono così fortunata per gli amici che in questo periodo mi hanno aiutato a prendermi cura di me. Ho un'altra procedura da fare. Con tutto questo, non giocherò nella prima parte dell'anno. Ma mi vedrete in un'altra veste al microfono. Questo è tutto quello che condividerò per ora. Altri aggiornamenti in arrivo", ha concluso l'attuale numero 64 del ranking WTA, una classifica che ovviamente non rispecchia il suo valore ma è lo specchio fedele dell'ultima deludente stagione, in cui la tennista della Florida è sembrata aver mollato un po' mentalmente (del resto aveva annunciato il suo ritiro prima dell'ultima stagione, salvo poi cambiare idea).