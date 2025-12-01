Danielle Collins ha trovato un compagno: “Sono tanta roba, non so se ce la fa”. Chi è il fidanzato

La ricerca di un compagno da parte di Danielle Collins è finita, almeno per ora. La tennista americana ha svelato di aver trovato una persona con cui esce, ma ha qualche timore che possa durare… “Sapete, io sono tanta roba. Non sono per tutti. Vedremo se lui riuscirà a gestirlo”.

Danielle Collins aveva fatto parlare di sé un mese fa per aver postato nelle sue storie Instagram lo screenshot della sua biografia per un'app di incontri, poco dopo aver detto a un suo anonimo pretendente – fattosi avanti con un messaggio privato – che per avere qualche possibilità con lei avrebbe dovuto "allegare il suo estratto conto bancario più recente". Perché i sentimenti sono importanti, ma anche le cose più materiali lo sono (del resto la 31enne tennista americana ha vinto quasi 9 milioni di euro di soli premi in carriera). Da allora evidentemente qualcosa si è mosso, visto che l'effervescente Danielle ha svelato di aver trovato un fidanzato o comunque un uomo con cui "sta uscendo in maniera esclusiva".

La rivelazione è stata fatta durante il podcast ‘Nothing Major', i cui conduttori – i quattro ex tennisti professionisti statunitensi Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock – si erano scherzosamente dati da fare per trovare marito alla Collins, chiedendo di inviare allo scopo candidature "di uomini buona qualità". Quando tuttavia si sono ritrovati davanti l'ex numero 7 al mondo (attualmente scesa al 64° posto) per presentarle il profilo del pretendente uscito dalla scrematura dei candidati, Danielle li ha sorpresi dicendo che le cose erano cambiate da quando si era proposta sui propri social per una relazione.

Danielle Collins svela di aver trovato un accompagnatore fisso: "Non sa niente di tennis, lavora nella finanza"

"Devo dirvi che sono uscita con qualcuno – ha detto la Collins – Probabilmente siamo usciti insieme otto o nove volte ormai e ci stiamo frequentando in maniera esclusiva. Sì, è successo tutto molto velocemente. Non lo so, questo tizio è piuttosto simpatico. Non sa niente di tennis. Trascorre parte dell'anno dove sono io e l'altra parte dove sono anch'io… Quindi, logisticamente, funziona. Ed è alto 1,95, ha gli occhi azzurri, lavora nella finanza. Ha appena fondato la sua società di investimenti".

Caratteristiche queste ultime che vanno d'accordo con quello che la Collins aveva scritto nel suo profilo sull'app di incontri, in particolare l'altezza: "Se menti sulla tua altezza, lasciami in pace, cazzo. Questa è una zona vietata ai re bassi", aveva scritto la tennista nata in Florida.

Un’espressione curiosa di Danielle Collins, che da questo punto di vista non si risparmia mai

Danielle ha poi aggiunto di sperare che la sua relazione con il nuovo compagno funzioni nel lungo periodo. Tuttavia l'americana ha ammesso di avere un carattere non facile, come peraltro sanno bene sia le sue avversarie che i tifosi… "Spero che funzioni. Incrocio le dita, vedremo. Sapete, io sono tanta roba. Non sono per tutti. Vedremo se lui riuscirà a gestirlo. Ho una grande personalità e a volte sono un po' una bomba. Sono sicura che l'avete visto in campo". Decisamente.