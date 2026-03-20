Il lato umano di Bastoni, Pinamonti svela cosa nessuno dice: “Ingiusto quello che sta subendo”

L’attaccante del Sassuolo è tornato sulle polemiche che hanno travolto il difensore dell’Inter a causa della simulazione su Kalulu. “Troppe persone dimenticano che prima di essere calciatori siamo uomini”.

Andrea Pinamonti sarà in cima all'attacco del Sassuolo che sabato pomeriggio affronta la Juventus nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A. L'attaccante, ex Inter, approfitta della sfida di campionato per tornare (anche) su un argomento che ha tenuto banco nelle ultime settimane: ovvero, il "caso" Alessandro Bastoni a causa della simulazione contro i bianconeri (che portò all'espulsione di Kalulu) e del comportamento a corredo (prima esultò in maniera plateale poi mentì sostenendo di essere stato strattonato per a maglia dall'avversario). "Ha sbagliato, sì, ma intorno a lui si sono sentite anche troppe esagerazioni", le parole della punta nero-verde che ha con il centrale interista un rapporto di conoscenza diretta.

Il difensore nerazzurro è finito nelle scorse settimane al centro di una tempesta mediatica furibonda, con il battage sui social divenuto tale da costringerlo perfino a chiudere i commenti in calce ai profili proprio e della moglie. Nemmeno è bastato che Bastoni di scusasse ufficialmente e i fischi assordanti ricevuti (è successo a Lecce e anche nel derby col Milan) sono la riprova che servirà del tempo perché il "sangue caldo" si raffreddi. E il fatto stesso che il calciatore sia stato preso in considerazione per la sua sportività (la candidatura premio Rosa Camuna) ha continuato a tenere i riflettori accesi su di lui. C'è chi perfino lo avrebbe voluto fuori dalla Nazionale.

"Ho un ottimo rapporto con Bastoni – ha ammesso Pinamonti a Tuttosport -, ci siamo sentiti anche dopo Inter-Juventus. Lui era molto dispiaciuto per l'episodio e per le conseguenze che ha avuto". La riflessione dell'attaccante tocca un altro aspetto molto importante, passato in secondo piano a causa del polverone che ha accompagnato il gesto del difensore (rimasto impunito perché non è prevista la prova tv da regolamento). "A me dispiace per lui – ha aggiunto la punta del Sassuolo, ex Inter – perché ho visto una tempesta di commenti anche ingiusti nei suoi confronti. Ha sbagliato, sì, ma intorno a lui si sono sentite anche troppe esagerazioni".

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L'ultima riflessione di Pinamonti è dedicata al fattore umano, completamente spazzato via dalla valanga di dissenso che s'è abbattuta sul centrale dell'Inter e della Nazionale. Una situazione divenuta inaccettabile per l'attaccante. "Ognuno può scrivere quello che vuole… ma penso anche che troppe persone dimenticano che prima di essere calciatori siamo uomini".