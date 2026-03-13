Serie A
video suggerito
video suggerito

Bastoni candidato al premio Rosa Camuna dopo il caso Kalulu: “Esempio positivo, ha ammesso l’errore”

Alessandro Bastoni candidato al premio Rosa Camuna della Regione Lombardia dopo il caso Kalulu in Inter-Juventus: “Un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo le polemiche nate durante e dopo la partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è candidato al premio “Rosa Camuna”, la più alta onorificenza della Regione Lombardia, sottolineando come il calciatore abbia saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità" potrebbe ricevere un riconoscimento ufficiale dalla Regione Lombardia. Il difensore dell’Inter e della Nazionale era stato duramente criticato dai tifosi e osservatori per aver simulato un contatto con Kalulu ma nei giorni successivi aveva ammesso l’errore in conferenza stampa.

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani (FdI), ha deciso di candidarlo al premio e la proposta è stata condivisa anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, che ha sottoscritto la candidatura.

Immagine

Secondo entrambi i promotori, episodi simili accadono spesso sui campi da calcio senza generare la stessa attenzione mediatica: "Si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".

Leggi anche
Kalulu rompe il silenzio: "Bastoni non l'ho più sentito, non mi aspetto nulla di speciale da lui"

Cos'è il premio Rosa Camuna e a chi viene conferito

Il premio Rosa Camuna, istituito dalla Regione Lombardia nel 1996, rappresenta il riconoscimento più importante assegnato dall’ente regionale a personalità, imprese o associazioni che si distinguono per meriti civili e sociali. In origine era destinato a cinque donne impegnate nella promozione delle pari opportunità e nel miglioramento della condizione femminile, ma dal 2014 il regolamento è stato modificato per estendere la candidatura a una platea più ampia.

L’onorificenza viene conferita ogni anno a un massimo di cinque destinatari, tra individui, aziende e realtà associative; che con il proprio lavoro contribuiscono alla crescita economica, culturale, sociale o sportiva della Lombardia, garantendo anche una rappresentanza equilibrata dei diversi territori della regione.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Mini-pole per Russell a Shanghai, Antonelli 2°. Hamilton batte Leclerc nel duello Ferrari
La griglia di partenza della Sprint del GP Cina di Formula 1 2026: anche Norris davanti alle Ferrari
Vasseur spiega perché Ferrari ha bocciato l'ala Macarena nel GP Cina F1: era un test estremo
La SF-26 rallenta all'improvviso nell'SQ3, Leclerc esplode in radio: "Che diavolo succede?"
Kimi Antonelli evita la penalità nel GP Cina grazie a Norris: lo scagiona davanti ai Commissari
I dati Mercedes spariscono durante le Qualifiche Sprint in Cina: sospetto guasto alla telemetria
Perché il Cavallino ha aggiunto un'aletta sull'Halo della SF-26 al GP Cina: il vantaggio aerodinamico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views