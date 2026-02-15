Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di Kalulu

Camilla Bresciani, la moglie del calciatore dell’Inter, è stata costretta a chiudere i commenti dal profilo Instagram a causa di offese feroci. Parole terribili da parte di leoni da tastiera contro Bastoni e la sua famiglia.

Alessandro Bastoni è diventato uno dei protagonisti assoluto del weekend della Serie A. Non per qualcosa di positivo, però, come un gol o un portentoso salvataggio, da difensore di prima fascia qual è. La simulazione che ha prodotto il cartellino rosso è stata evidente e conclamata. Critiche a profusione, c'è chi ha proposto anche l'esclusione dalla Nazionale. Purtroppo, però, a latere è accaduto qualcosa di orrendo, anzi, osceno, perché sui profili social della moglie del calciatore dell'Inter sono piovuti insulti gravissimi, che hanno costretto la donna a chiudere il profilo. A seguire anche il calciatore dell'Inter ha fatto la stessa cosa, dopo decine di insulti.

La simulazione di Bastoni e l'espulsione di Kalulu

Minuti finali del primo tempo. Dopo una ripartenza juventina finita male, è l'Inter a provare il contropiede vincente. Bastoni cerca di sorprendere la Juve, Kalulu gli si para davanti, sembra toccarlo, non è così. Ma l'arbitro La Penna il tocco lo vede e per questo punisce il francese con il secondo cartellino giallo, dunque rosso. Juve in 10, perderà 3-2.

Kalulu protesta, l'arbitro non sente ragioni, mentre Bastoni dietro esulta per l'espulsione, sopraggiunta dopo una sua simulazione. Insomma, sarà vero che il fine giustifica i mezzi, ma quanto visto a San Siro è stato oggettivamente brutto. Condanna quasi unanime. Il designatore arbitrale ha criticato La Penna per l'errore e Bastoni per la simulazione.

I social si scatenano e vomitano di tutto contro la famiglia Bastoni

Cose di campo che finiscono lì. Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv. Dunque ufficialmente questa storia è terminata, pure se l'arbitro La Penna sarà fermato per molto tempo. Sui social invece se ne parla eccome. Discussioni su Bastoni, la simulazione e la decisione del direttore di gara, classiche beghe calcistiche che spesso diventano qualcosa di più, il solito scontro di civiltà.

Ma il limite, ancora una volta, è stato superato. Perché decine di utenti si sono riversati sul profilo Instagram di Camilla Bresciani, la moglie di Bastoni, e hanno augurato il peggio possibile a loro, e alla loro bambina. Non è la prima volta che accade un episodio del genere né sarà l'ultima, ma ogni volta, purtroppo, è qualcosa da rimarcare in modo sempre tremendamente negativo.