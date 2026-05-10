Giorgia Rossi reagisce sui social ai commenti pesanti sul suo aspetto: “Invidioso che conosco benissimo”

Nel nuovo episodio del podcast, Colpi da maestro, Giorgia Rossi si racconta a cuore aperto: dalla scelta di lasciare Mediaset per DAZN, al bisogno di ritrovare se stessa e le proprie radici, fino al coraggio di mettere gli affetti e la famiglia davanti alla carriera, di non sacrificare più tutto per il lavoro. "Non sono di Milano, vivo a Milano ormai da tanti anni, ma sono di Roma e volevo passare più tempo con mia madre, con mio padre, con mia nonna, che per me è stata una seconda madre. E credo che il tempo perso poi non ritorni più". Proprio in calce al video condiviso sul suo profilo, nel quale parla di sé e delle proprie scelte, è stata presa di mira dagli haters, gli odiatori da tastiera che si nascondono dietro un monitor, che hanno fatto commenti pesanti sull'aspetto fisico e su presunti ritocchi estetici.

Giorgia Rossi risponde ai commenti degli haters mascherati

Tutto nasce da una serie di messaggi offensivi comparsi sotto contenuti pubblicati dalla giornalista, in cui alcuni utenti l'hanno criticata per essere ricorsa alla chirurgia estetica o al botox. Commenti che, come spesso accade sui social, hanno rapidamente assunto toni aggressivi e personali: "Ti sei rifatta malino!", si legge "è piena di botox in faccia", fino ad altre accuse generiche e provocazioni personali.

A differenza di quanto scelgono di fare molti personaggi pubblici, ovvero ignorare o anche silenziare i commenti negativi (in caso di situazioni più moleste, c'è anche chi chiude proprio l'interazione coi follower), Giorgia Rossi ha deciso di rispondere direttamente. In uno dei suoi interventi, la giornalista ha reagito con tono stizzito, replicando a chi faceva ironia fuori luogo, respingendo le insinuazioni e sottolineando la continua presenza di profili anonimi o multipli dietro questo tipo di attacchi.

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"Siete fake stupendi, inclusi i tuoi colleghi… mi dispiace per voi", è una delle risposte della conduttrice. E ancora: "Ragazzi cambiate 18 volte nome. Quale invidioso sei che conosco benissimo. Vi voglio bene… fatevi una vita".

La reazione: "C'è gente che si nasconde sotto profili falsi perché vive male"

La discussione si è poi ulteriormente accesa, con alcuni utenti che hanno difeso il diritto di esprimere opinioni anche critiche sull'aspetto delle figure pubbliche, sostenendo che parlare di possibili ritocchi estetici non debba essere automaticamente considerato un insulto. "Il problema vostro è che prendete come negativo ogni commento sulla chirurgia perché siete inconsciamente piene di pregiudizi pure voi che vi ritoccate e lo volete nascondere. Vi fate i ritocchini e poi se uno vi dice che vi fate il botox vi offendete". Altri, invece, hanno criticato il tono degli haters, ritenendolo offensivo e fuori luogo.

Nel corso del botta e risposta, Rossi ha anche invitato gli utenti a segnalare gli account farlocchi dal quale provengono insulti e provocazioni, definendo il fenomeno come legato a frustrazione e disagio personale. "Ragazzi, segnalate… c'è tanta invidia e gente che si nasconde sotto profili falsi perché vive male".