Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma c’è stata una simulazione chiara. Tutti cercano di fregarci”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Rocchi ha ammesso l’errore dell’arbitro, ma ha puntato anche il dito su Bastoni.

Il caso è troppo grande per aspettare la consueta analisi degli eventi arbitrali più discussi del fine settimana della Serie A. Il capo degli arbitri Gianluca Rocchi a poche ore da Inter-Juventus ha fatto sentire la sua voce. L'errore di La Penna è conclamato, ma l'ex fischietto punta il dito su Bastoni, che ha simulato dopo essere stato sfiorato da Kalulu.

"Siamo molto dispiaciuti per la decisione di La Penna"

Ha parlato all'ANSA il designatore arbitrale che ha commentato in modo stringato ma essenziale e preciso l'episodio più controverso forse di tutta questa stagione della Serie A, quello che ha visto protagonisti l'arbitro La Penna che ha espulso Kalulu per doppia ammonizione dopo un (presunto) contatto con Bastoni. Rocchi ammette naturalmente l'errore dell'arbitro di Inter-Juventus: “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio, per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla".

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante Inter–Juventus, conclamato dal designatore Rocchi.

"Tutti cercano di fregarci"

Ma poi punta il dito verso l'atteggiamento di Bastoni, allargando però un po' il discorso: "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dire la verità. Lui non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".

Il rosso di Kalulu dopo la simulazione di Bastoni

La lettura di Rocchi è chiara ed è sostanzialmente fatta a caldo già dopo il cartellino rosso del difensore francese. Ammonizione eccessiva, dunque errore arbitrale. La Penna è stato forse frettoloso nel decidere di ammonire Kalulu, che non aveva trattenuto Bastoni, volato sul prato di San Siro. Polemiche che proseguono e che non termineranno tanto rapidamente, e che hanno avuto una eco davvero grande pure all'estero.