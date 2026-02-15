Inter-Juve fa scandalo ovunque, la TV americana: “Il miglior giocatore interista è stato l’arbitro”

L’ex calciatore americano Mike Grella, che commenta la Serie A sulla CBS, ha parlato di Inter-Juventus e a caldo ha usato una frase fortissima: “L’arbitro è stato il miglior calciatore dell’Inter”.

Inter-Juventus, ancora una volta, ha acceso le polemiche. La storia è colma di episodi. A quelli ‘famosi' si aggiunge quello di Bastoni e Kalulu. Il francese è stato espulso, per doppia ammonizione, per una trattenuta che non c'era. Il difensore della Nazionale invece se l'è cavata sul campo, anche se la sua esultanza non è piaciuta. Il post partita è stato pieno di polemiche. L'errore arbitrale è stato netto. Ne hanno parlato tutti, non solo la Juventus che si ritiene parte lesa. Mike Grella, ex calciatore americano, ha commentato per CBS Sports la partita e con durezza giudicando l'incontro ha detto: "Il miglior calciatore dell'Inter oggi è stato l'arbitro".

"L'arbitro è stato il migliore dell'Inter"

Anche Mike Grella, ex calciatore, ha dato il suo parere riguardo la partita tra l'Inter e la Juventus. Grella è uno degli opinionisti di CBS Sports. E parlando dell'incontro nel dettaglio, soprattutto della squadra nerazzurra, analizzando i numeri della capolista e la prestazione degli attaccanti Lautaro e Thuram, a un certo punto dice: "Inter's best player was the referee", che tradotto significa: "Il miglior calciatore dell'Inter è stato l'arbitro". Chi è in studio con lui ride. Lui aggiunge: "Questi sono i fatti". Non sono fatti inoppugnabili, ma certamente anche le sue parole non fanno altro che far aumentare le polemiche, che non sono circoscritte solo all'Italia. Della decisione di La Penna se ne parla dovunque.

Kalulu espulso, Bastoni esulta per il cartellino rosso

L'episodio ormai ha già notorietà assoluta. Si è nel finale di tempo. La Juventus attacca con tanti calciatori, ma l'azione offensiva viene stoppata. Bastoni prova a ripartire, Kalulu cerca di stopparlo, allungando un braccio, ma poi lo ritrae, ricordandosi di essere già ammonito. Il francese toglie la mano, ma comunque lo sfiora, per l'arbitro il tocco c'è e l'ammonizione è la stretta conseguenza.

Giallo bis e dunque rosso. Kalulu chiede il VAR, che non può essere utilizzato. Bastoni esulta per il rosso. Il resto è storia ancora più nota. Con l'Inter che vince 3-2 e la Juventus che a più riprese protesta per l'operato di La Penna. Prima in campo e poi in tv.

Chi è Mike Grella, il commentatore della TV americana

Il nome, anzi il cognome non deve trarre in inganno. Lui è solo un omonimo di Vince Grella, ex centrocampista australiano con un passato in Serie A, con il Parma. Questo è Mike Grella, ex attaccante americano, nato a Long Island, dalle chiare origini italiane, che ha avuto una lunga carriera, anche se non di altissimo profilo. Può vantare un'esperienza in Inghilterra con il Leeds e una in Danimarca con il Viborg.