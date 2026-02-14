Calcio
video suggerito
video suggerito

Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: “Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile”

La Juventus ha parlato nel post gara a fine derby d’Italia con l’Inter presentandosi con Comolli e Chiellini che hanno tuonato in diretta TV: “Imbarazzante, bisogna cambiare e subito. Il sistema non funziona, uno spettacolo vergognoso visto da tutto il mondo”
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Pediglieri
290 CONDIVISIONI
Immagine

Finale furente di Inter-Juventus per la topica clamorosa nel primo tempo con l'espulsione di Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni. Che ha scatenato le proteste prima, durante e anche dopo da parte di una Juventus che si è sentita punita oltremodo, oltre ad aver dovuto subire la sconfitta al 90′ e in dieci uomini. Così nel post gara, il club ha deciso di ripresentarsi ai microfoni con la dirigenza, in prima fila Comolli e Chiellini che hanno voluto evidenziare il totale disappunto nei confronti di una condotta arbitrale e del VAR assolutamente insufficienti e deleteri nel corso del derby d'Italia: "Uno spettacolo inaccettabile, non si può parlare di calcio"

Chiellini durissimo in TV: "Il sistema non funziona, bisogna cambiare. E subito"

Giorgio Chiellini è stato durissimo nel post gara, fermando qualsiasi discussione all'interno degli studi di Sky dove si stava provando a parlare di calcio analizzando il derby d'Italia appena finito: "No, non si può parlare di calcio. Il livello è inadeguato, ogni settimana succede qualcosa e non è la prima volta. Così non si può andare avanti. Il Derby d'Italia che tutti aspettano non si può decidere così. Oggi è capitato a noi, domani a qualcun altro. Il gruppo arbitrale non funziona".

Kalulu protesta per un fallo mai fatto, Bastoni esulta per la sua espulsione
Kalulu protesta per un fallo mai fatto, Bastoni esulta per la sua espulsione

Una durissima accusa che è proseguita sui binari del totale disarmo di fronte quanto accaduto in campo: "Non c’è un sistema di arbitraggio adeguato al campionato di Serie A. Noi non siamo i primi e non saremo gli ultimi. Prima ha parlato De Rossi, poi Gasperini e anche Conte. C'è un qualcosa che non funziona e il protocollo è una di quelle cose. Dispiace perché sono ragazzi come noi, ma non c'era il livello per arbitrare una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo al mondo del nostro calcio… Bisogna cambiare, cambiare subito".

Leggi anche
Marco Tardelli: "Alla Juventus lasciassero lavorare di più Chiellini. La proprietà ha sbagliato"

Comolli ribadisce la linea Juve: "Imbarazzante tutto ciò, inutile parlare di calcio"

Gli ha fatto eco Damien Comolli, presente insieme all'ex difensore per difendere le ragioni bianconere, dopo la gara contro l'Inter: "È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Ala fine della partita non abbiamo avuto occasione di parlare a La Penna. Sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso". Poi in conferenza, l'ultimo pesantissimo affondo: "Voglio scusarmi con i tifosi perché oggi non abbiamo potuto giocare a pallone. Abbiamo perso tre punti, ma il calcio italiano molto di più".

Calcio
Notizie
290 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
L'Inter batte la Juventus all'ultimo assalto. Ma la simulazione di Bastoni "sporca" la vittoria
Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa ma il VAR non può intervenire
L'esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l'arbitro ha abboccato
Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: "Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile"
Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: "Non esiste". Sfiorato lo scontro fisico
Chivu replica a Serena sul rosso a Kalulu: "Io con un giallo non metto le mani addosso all'avversario"
L'Atalanta fa il colpo all'Olimpico contro la Lazio e si affaccia sulla zona Champions
McTominay salta Napoli-Roma, brutta tegola per Conte: chi giocherà al suo posto a centrocampo
Follia Morata in Como-Fiorentina, l'assurda espulsione fa esplodere Fabregas: "Faccia un altro sport"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views