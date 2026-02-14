Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: “Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile”

La Juventus ha parlato nel post gara a fine derby d’Italia con l’Inter presentandosi con Comolli e Chiellini che hanno tuonato in diretta TV: “Imbarazzante, bisogna cambiare e subito. Il sistema non funziona, uno spettacolo vergognoso visto da tutto il mondo”

Finale furente di Inter-Juventus per la topica clamorosa nel primo tempo con l'espulsione di Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni. Che ha scatenato le proteste prima, durante e anche dopo da parte di una Juventus che si è sentita punita oltremodo, oltre ad aver dovuto subire la sconfitta al 90′ e in dieci uomini. Così nel post gara, il club ha deciso di ripresentarsi ai microfoni con la dirigenza, in prima fila Comolli e Chiellini che hanno voluto evidenziare il totale disappunto nei confronti di una condotta arbitrale e del VAR assolutamente insufficienti e deleteri nel corso del derby d'Italia: "Uno spettacolo inaccettabile, non si può parlare di calcio"

Chiellini durissimo in TV: "Il sistema non funziona, bisogna cambiare. E subito"

Giorgio Chiellini è stato durissimo nel post gara, fermando qualsiasi discussione all'interno degli studi di Sky dove si stava provando a parlare di calcio analizzando il derby d'Italia appena finito: "No, non si può parlare di calcio. Il livello è inadeguato, ogni settimana succede qualcosa e non è la prima volta. Così non si può andare avanti. Il Derby d'Italia che tutti aspettano non si può decidere così. Oggi è capitato a noi, domani a qualcun altro. Il gruppo arbitrale non funziona".

Kalulu protesta per un fallo mai fatto, Bastoni esulta per la sua espulsione

Una durissima accusa che è proseguita sui binari del totale disarmo di fronte quanto accaduto in campo: "Non c’è un sistema di arbitraggio adeguato al campionato di Serie A. Noi non siamo i primi e non saremo gli ultimi. Prima ha parlato De Rossi, poi Gasperini e anche Conte. C'è un qualcosa che non funziona e il protocollo è una di quelle cose. Dispiace perché sono ragazzi come noi, ma non c'era il livello per arbitrare una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo al mondo del nostro calcio… Bisogna cambiare, cambiare subito".

Comolli ribadisce la linea Juve: "Imbarazzante tutto ciò, inutile parlare di calcio"

Gli ha fatto eco Damien Comolli, presente insieme all'ex difensore per difendere le ragioni bianconere, dopo la gara contro l'Inter: "È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Ala fine della partita non abbiamo avuto occasione di parlare a La Penna. Sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso". Poi in conferenza, l'ultimo pesantissimo affondo: "Voglio scusarmi con i tifosi perché oggi non abbiamo potuto giocare a pallone. Abbiamo perso tre punti, ma il calcio italiano molto di più".