Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto Chivu

Alessandro Bastoni è stato sommerso dai fischi dello stadio Via del Mare in occasione della partita tra il Lecce e l'Inter. I tifosi di casa non hanno gradito il comportamento anti-sportivo del difensore nerazzurro in occasione del match in casa della Juventus della scorsa settimana. Non è bastato dunque il mea culpa del calciatore che ha ricevuto un'accoglienza talmente calda da stupire anche la panchina dell'Inter.

Bastoni fischiato ad ogni tocco di palla dai tifosi del Lecce

Sin dal primo tocco di palla ecco che Bastoni ha ricevuto una pioggia di fischi da parte dei sostenitori giallorossi. A ogni tocco, a ogni passaggio e anche in occasione delle rimesse laterali, il nazionale è stato bersagliato dal pubblico di casa in maniera sempre crescente. Non ha fatto una piega il numero 95 che ha continuato a giocare come se nulla fosse. Altrettanto non si può dire della panchina che ha reagito in modo incredulo a quanto visto e sentito.

Bastoni fischiato dai tifosi del Lecce

La reazione dell'Inter e di Chivu

Stando al racconto del bordocampista di DAZN, sin da quando sono partiti i primi fischi sia lo staff tecnico che i panchinari si sono straniti. In particolare il dirigente Kolarov si è girato verso la tribuna e con un gesto plateale ha chiesto il motivo di questo atteggiamento. Anche lo stesso Chivu si è lasciato andare a un sorriso ironico per l'accaduto e poi ha subito dato un consiglio a Bastoni: "Bravo Ale, non ci pensare dai". La situazione però non è migliorata.

Perché i tifosi del Lecce hanno fischiato Bastoni

Questi sono i postumi delle polemiche legate ai fatti di Inter-Juventus, con il difensore nell'occhio del ciclone per la simulazione che ha ingannato l'arbitro portando poi al secondo giallo per Kalulu. Polemiche a non finire intorno al calciatore, per un caso diventato addirittura politico. Bastoni dal canto suo, in occasione della trasferta norvegese di Champions ha ammesso di aver sbagliato, dimostrandosi però sereno: "Sarò sempre lo stesso Bastoni, in più di 300 partite sono stato coinvolto in un episodio simile solo sabato. Ho imparato a gestire tutto, sarà il solito Bastoni".