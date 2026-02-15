Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui mente

Kalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato un’altra versione dell’accaduto.

Dopo Inter-Juventus una cosa è certa: si parlerà ancora a lungo dell’episodio del secondo giallo rifilato da La Penna a Kalulu. Se il designatore Rocchi ha ammesso l'errore del direttore di gara "mortificato" per quanto accaduto, nell'occhio del ciclone è finito Alessandro Bastoni per la simulazione che ha contribuito a ingannare l'arbitro. Comportamento tutt'altro che sportivo da parte del difensore, che dopo aver esultato per l'espulsione del suo avversario gli ha detto anche una bugia.

Kalulu incredulo dopo la seconda ammonizione in Inter-Juventus

Momenti concitati nella contestata situazione del doppio giallo a Kalulu. Il calciatore della Juventus dopo il "contatto" con Bastoni sanzionato da La Penna si è subito mostrato incredulo e ha provato a far valere le sue ragioni. Il francese ha anche chiesto l'intervento del VAR, che da regolamento per ora non può intervenire sulle ammonizioni. I replay hanno mostrato il difensore della Juventus impegnato nel tentativo di far cambiare idea all'arbitro.

Bastoni spiega a Kalulu di essere stato trattenuto

Il gesto di Bastoni a Kalulu dopo l'espulsione in Inter-Juventus

Zielinski, Dimarco e Akanji hanno invitato Kalulu in maniera decisa a non protestare e prendere la via degli spogliatoi. L'ex Milan ha continuato a negare il contatto fino a quando si è recato proprio da Bastoni, invitandolo probabilmente a chiarire quanto accaduto. Il difensore dell'Inter ha reagito smentendo l'avversario. Come? Si è portato le mani al petto e ha iniziato a tirarsi la maglia, come a indicare di essere stato trattenuto. Un gesto poi ripetuto anche in direzione dell'arbitro. Le immagini però hanno smentito la ricostruzione di Bastoni, che ha mentito visto che non ci sono state trattenute, ma solo un leggero colpo con la mano di Kalulu.

Il segno di Bastoni per indicare la trattenuta di Kalulu

Oltre alla simulazione, e all'esultanza c'è stato anche questo per Bastoni che è stato molto criticato nelle ultime ore. In primis da Rocchi che ha parlato di mancato aiuto agli arbitri da parte di allenatori e giocatori, e poi anche a più riprese sui social. Basti pensare che anche l'ex premier Letta, ha chiesto provvedimenti per il calciatore dell'Inter, ovvero una sua esclusione dalla Nazionale.