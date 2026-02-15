L’errore di La Penna fa il giro del mondo e cambia il calcio: il VAR potrà intervenire sul 2° giallo

Si cambia, perché così il calcio non può più continuare. Lo hanno detto all'unisono Comolli e Chiellini, la task force della dirigenza della Juventus subito dopo la conclusione del derby d'Italia perso contro l'Inter, lo hanno richiesto a gran voce appassionati, tifosi, addetti ai lavori dopo che quanto accaduto in campo sul, mancato, contatto tra Kalulu e Bastoni, la decisione dell'arbitro La Penna di estrarre il secondo giallo verso lo juventino, ha fatto il giro del mondo. Imbarazzando i vertici del pallone a tal punto che oramai è certo, si cambierà: il VAR potrà intervenire sulla seconda ammonizione che porterà al rosso, stravolgendo un protocollo che ha creato l'attuale, irripetibile, aberrazione regolamentare.

L'errore di La Penna cambia il calcio: l'IFAB pronta a mettere mano al protocollo VAR

Da diversi mesi l'attuale gestione del VAR non è stata ritenuta convincente al 100% dall'IFAB, l'organismo che determina il regolamento ed eventuali suoi emendamenti. Lo scorso gennaio aveva già messo nel mirino diverse questioni da risolvere ma quanto accaduto a San Siro ha accelerato il tutto su una in particolare, il mancato intervento del VAR di fronte al secondo giallo che porta al rosso. L'attuale protocollo, infatti, anche di fronte ad un chiaro ed evidente errore arbitrale come è accaduto a La Penna, ammesso anche dal designatore Rocchi, impedisce il richiamo alla review il direttore di gara.

Cosa succederà al protocollo VAR: l'intervento sul "secondo giallo" e quando entrerà in vigore

Il dado è tratto e il processo sarà irreversibile per cui cambierà fondamentalmente la gestione in campo del "doppio giallo": di fronte ad un errore arbitrale ritenuto eccessivo, il VAR potrà richiamare il direttore di gara non per "consigliarlo" ma proprio per "correggerlo" mostrandogli l'errato intervento disciplinare. L’introduzione ufficiale della nuova regola sarà discussa fra pochi giorni, quado il 28 febbraio ci sarà l’Assemblea annuale dell’IFAB che dovrà sdoganare il cambiamento, in vista dei prossimi Mondiali quando entrerà subito in vigore, perché in una kermesse iridata con tutti gli occhi del mondo addosso sarà impossibile rischiare che si ripeta ciò che ha sconvolto e indignato al 42′ minuto del primo tempo del derby d'Italia.