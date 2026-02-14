Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di Kalulu

L'Inter batte per 3-2 la Juventus e si riporta a +8 sul Milan (in attesa del recupero). Partita bella e interessante almeno fino al minuto 42′, quando l'arbitro Lapenna ha cacciato Kalulu e ha lasciato la squadra di Spalletti in 10: una decisione che ha influito in maniera evidente sull'andamento del match.

A decidere il match è un gol di Zielinski, che nei minuti finali riesce a trovare il binario giusto con un gran tiro di sinistro e a far esultare San Siro. Derby d'Italia mai banali e questo si inserisce in quel solco: l'Inter vince il suo secondo scontro diretto dell'anno, ma si parlerà soprattutto del rosso a Kalulu.

Pasticci di Di Gregorio e Luis Henrique, che errore di Lapenna su Kalulu

Primo tempo intensissimo a San Siro, pieno di colpi di scena. Cambiaso, con una deviazione sfortunata e anche la complicità di Di Gregorio, ha spezzato l’equilibrio, salvo poi rimettere tutto in parità appena nove minuti più tardi.

Il finale di frazione ha infiammato ulteriormente la gara: al 42’ l’Inter ha sfiorato il nuovo vantaggio con il palo centrato da Bastoni, poi la Juventus è ripartita in contropiede ma è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Kalulu, punito con un secondo giallo che non doveva esistere. Si andrà al riposo sull’1-1.

Zielinski decide il derby d'Italia: finisce 3-2

La ripresa vede un copione ben preciso, con l'Inter in avanti per cercare il gol e la Juve compatta ma pronta a ripartire. La squadra di Chivu trova il gol del vantaggio con Pio Esposito, che con un bel colpo di testa batte Di Gregorio sul secondo palo.

Quando il match sembra indirizzato per i nerazzurri, ecco l'orgoglio Juve: capitan Locatelli segna con un bel tiro dai 16 metri e rimette tutto in equilibrio facendo calare il gelo a San Siro.

Inter-Juventus, il tabellino

RETI: 17′ aut. Cambiaso (I), 27′ Cambiaso (J), 76′ Esposito (I), 83′ Locatelli (J), 90′ Zielinski.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (46′ Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (53′ Çalhanoglu), Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, M. Thuram (Bonny). All. Chivu.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti (60′ Koopmeiners); Conceicao (46′ Holm), David (60′ Cabal), Yildiz. All. Spalletti.

ARBITRO: La Penna .

AMMONITI: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I).

ESPULSI: Kalulu (J).