Carlos Alcaraz mantiene la promessa fatta dopo gli US Open: sta cambiando colore dei capelli
Carlos Alcaraz agli US Open ha giocato per larghi tratti in modo irreale. Ha perso solo un set in tutto il torneo, non lasciando scampo nemmeno a Sinner in finale. Un successo meritato che gli ha ridato anche il numero 1 della classifica ATP. Lo spagnolo ha lasciato New York ed è tornato in Spagna. Una volta tornato in patria è andato dal barbiere e ha deciso di darsi un nuovo look, mantenendo fede a quanto promesso poche ore dopo il trionfo di Flushing Meadows.
Il trionfo agli US Open di Alcaraz, di nuovo numero 1 del tennis
La vittoria degli US Open ha dato particolare gioia ad Alcaraz, che ha conquistato il sesto titolo Slam a 22 anni (meglio di lui sono Bjorn Borg). Due vittorie al Roland Garros, due a Wimbledon e due agli US Open, battendo Djokovic in semifinale e Sinner in finale, che ha perso tre set a uno. A corredo si è ripreso ancheil numero 1 della classifica ATP, che potrebbe mantenere per sette mesi almeno. Gioia infinita e grandi festeggiamenti, che proseguiranno in Spagna. Parlando in un'intervista dopo aver trionfato agli US Open aveva detto che avrebbe scelto uno nuovo look, e la sorpresa sarebbe stata grossa.
New look per Alcaraz: promessa mantenuta
Dei capelli di Alcaraz se n'è parlato molto. Perché all'esordio nel torneo, contro Reilly Opelka, si è presentato rasato a zero. Dopo quell'incontro ha spiegato che uno dei fratelli ha commesso un errore con la macchinetta e a quel punto si è deciso di dare un taglio netto, definitivo. Lui ci ha scherzato, Sinner pure, dicendo che rapidamente sarebbero cresciuti. In Spagna Alcaraz si è recato subito dal barbiere e lì qualcosa ha cambiato. Per il momento solo una foto che stuzzica la curiosità e testimonia la novità, al momento però ancora invisibile. Molti danno per certo un Alcaraz biondo, ma c'è anche chi crede possa aver scelto un colore alternativo.