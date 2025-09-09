Carlos Alcaraz mantiene la promessa fatta dopo gli US Open: sta cambiando colore dei capelli

Carlos Alcaraz battendo Jannik Sinner ha trionfato agli US Open. Dopo il successo ottenuto a New York aveva promesso che avrebbe cambiato look. Il cambiamento è in atto.

Carlos Alcaraz agli US Open ha giocato per larghi tratti in modo irreale. Ha perso solo un set in tutto il torneo, non lasciando scampo nemmeno a Sinner in finale. Un successo meritato che gli ha ridato anche il numero 1 della classifica ATP. Lo spagnolo ha lasciato New York ed è tornato in Spagna. Una volta tornato in patria è andato dal barbiere e ha deciso di darsi un nuovo look, mantenendo fede a quanto promesso poche ore dopo il trionfo di Flushing Meadows.

Il trionfo agli US Open di Alcaraz, di nuovo numero 1 del tennis

La vittoria degli US Open ha dato particolare gioia ad Alcaraz, che ha conquistato il sesto titolo Slam a 22 anni (meglio di lui sono Bjorn Borg). Due vittorie al Roland Garros, due a Wimbledon e due agli US Open, battendo Djokovic in semifinale e Sinner in finale, che ha perso tre set a uno. A corredo si è ripreso ancheil numero 1 della classifica ATP, che potrebbe mantenere per sette mesi almeno. Gioia infinita e grandi festeggiamenti, che proseguiranno in Spagna. Parlando in un'intervista dopo aver trionfato agli US Open aveva detto che avrebbe scelto uno nuovo look, e la sorpresa sarebbe stata grossa.

New look per Alcaraz: promessa mantenuta

Dei capelli di Alcaraz se n'è parlato molto. Perché all'esordio nel torneo, contro Reilly Opelka, si è presentato rasato a zero. Dopo quell'incontro ha spiegato che uno dei fratelli ha commesso un errore con la macchinetta e a quel punto si è deciso di dare un taglio netto, definitivo. Lui ci ha scherzato, Sinner pure, dicendo che rapidamente sarebbero cresciuti. In Spagna Alcaraz si è recato subito dal barbiere e lì qualcosa ha cambiato. Per il momento solo una foto che stuzzica la curiosità e testimonia la novità, al momento però ancora invisibile. Molti danno per certo un Alcaraz biondo, ma c'è anche chi crede possa aver scelto un colore alternativo.