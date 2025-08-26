Sinner reagisce ammirato al discusso taglio di capelli di Alcaraz: “In tre giorni vedrete”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Jannik Sinner non ha potuto esimersi dal commentare il nuovo look di Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo, dopo la vittoria all'esordio agli US Open 2025 contro Kopriva, ha detto la sua sul taglio di capelli drastico del principale rivale, che tanto ha fatto discutere. Il tennista italiano ha candidamente ammesso che non seguirebbe mai le orme di Carlitos, pur parlandone con un tono quasi ammirato.

Sinner sul taglio di capelli di Alcaraz agli US Open

Chissà cosa ha pensato Jannik quando, dopo aver visto il solito Alcaraz durante gli allenamenti, se lo è ritrovato in campo contro Opelka con i capelli rasati a zero. Sinner si è detto molto sorpreso e si è unito al “dibattito” sulla scelta forzata del murciano (che ha raccontato di essere stato costretto al taglio dopo un errore del fratello con la macchinetta).

C’è qualche possibilità che Jannik Sinner possa seguire la direzione di Alcaraz e rinunciare così alla sua folta chioma rossa? No. Perentoria la risposta del campione in carica degli US Open, che ha dichiarato negli studi di ESPN: "Guardate, onestamente, a lui sta bene tutto: sia che siano un po’ più lunghi, sia che siano molto corti".

Cosa farebbero i fan di Sinner se si tagliasse i capelli a zero

E i fan di Sinner, cosa penserebbero nel caso in cui il loro idolo decidesse di cambiare idea e darci un taglio? Jannik ha scherzato con una delle sue battute: "La cosa positiva è che non mi riconoscerebbero nemmeno ora, penso, perché ho una quantità enorme di capelli".Quanto ad Alcaraz, nessun problema: sia lui che Sinner hanno una chioma molto folta. In poco tempo tutto tornerà alla normalità, assicura il numero uno del ranking: "Vedrete, in tre giorni i suoi torneranno. Ricresceranno molto in fretta".

Sarà così? Appuntamento ai prossimi giorni per la conferma e magari in quella che potrebbe essere la finale dei sogni, ennesima puntata di un dualismo che può diventare storico.