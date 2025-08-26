Alcaraz si dimentica di aver rasato a zero i capelli e il suo gesto agli US Open diventa virale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz e i capelli rasati a zero per colpa del fratello che ha sbagliato taglio. Agli US Open lo spagnolo ha sfoggiato un nuovo look, abbastanza insolito, e ha fatto parlare di sé più per l'acconciatura da "marines" che per la partita vinta contro Reilly Opelka. Lui ci ha giocato su, alimentando popolarità le interazioni con il pubblico che ha perfino chiamato direttamente in causa lanciando una sorta di sondaggio in tempo reale. "Vi piace il mio nuovo taglio di capelli oppure no?", ha detto nel microfono al termine del match riscuotendo il boato d'approvazione della folla presente all'Artur Ashe. L'ha portata tutta dalla sua parte prendendosi il centro della scena dentro e fuori dal campo, considerate anche le reazioni in Rete provocate dal quel gesto (passarsi la mano sulla chioma) divenuto virale, che ha ripetuto con naturalezza ma questa volta senza trovare nulla: aveva dimenticato di non avere più capelli.

Alcaraz ha sfruttato anche quella piccola defaillance: è perfettamente calato nel personaggio, sa come cavalcare l'onda dell'entusiasmo e l'attenzione che c'è nei suoi confronti. Le fa proprie e le restituisce con altrettanta enfasi, esattamente il contrario di Jannik Sinner, che è più introverso e non ama molto esternare, pubblicizzare le proprie emozioni. Sono entrambi fortissimi ma l'uno ha capito come funziona il gioco e dà le carte mentre l'altro è restio ad abbandonarsi a cose del genere.

Perché Carlos Alcaraz ha rasato i capelli a zero

La risposta è molto semplice: tutta colpa del fratello che aveva provato a dare un'aggiustata alla chioma ma è stato abbastanza maldestro da fargli una messa in piega impresentabile. "Ha sbagliato tutto… quindi, l'unico modo per sistemarli era raderli completamente, ed è esattamente quello che ho fatto. Ecco perché ho questo nuovo taglio. Non è poi così male… né mi preoccupo perché tanto so che i capelli ricresceranno in pochi giorni". La rivelazione porta con sé una domanda: perché gli ha tagliato i capelli suo fratello e non il barbiere che è abitualmente con Alcaraz? "New York è troppo lontana per Victor".

Le reazioni suscitate dalla nuova acconciatura

Alcaraz sorride divertito. Anche durante la conferenza stampa la rasatura della chioma diventa oggetto di discussione, prende il sopravvento sugli aspetti tecnici. Lui non può fare a meno di nascondere cosa prova nel verificare tanta attenzione. "Non sento altro che parlare del mio taglio di capelli. A dire il vero, mi fa solo ridere la reazione della gente". E ha continuato a scherzare anche quando ha risposto a una domanda sull'effetto aerodinamico. "Penso di essere stato più veloce – ha aggiunto con ironia -. Ammetto che è strano vedermi in quel modo sullo schermo dello stadio".

L'ironia dell'amico, Tiafoe, sui suoi capelli

"Orribile", così Tiafoe ha definito il nuovo taglio di capelli di Alcaraz. "Frances dice bugie – è la replica dello spagnolo -. Ho sentito cosa ha detto ma so che sta mentendo perché in realtà so che gli piace… me lo ha detto personalmente Quindi, niente, non ascolterò più nient'altro uscire dalla sua bocca".