Alcaraz si presenta totalmente rasato agli US Open e viene deriso: “È orribile”. Perché l’ha fatto

Agli US Open Alcaraz ha sfoggiato la sua nuova acconciatura: si è presentato in campo con la testa rasata facendo ridere tutti, ma c’è una ragione dietro al nuovo look.

Per l'esordio agli US Open Carlos Alcaraz ha deciso di sorprendere tutti con un look inaspettato. Il campione spagnolo si è presentato in campo con i capelli rasati a zero, una scelta particolare per lui che ci aveva abituati a un taglio di capelli completamente diverso: perfino i suoi compagni di avventura sono rimasti sbalorditi da questa scelta e qualcuno non ha risparmiato le risate per questo piccolo particolare che in realtà non era proprio voluto.

Il numero 2 al mondo non voleva sfoggiare il suo nuovo aspetto per questo torneo che potrebbe consacrarlo come re del ranking, rubando la prima posizione di Jannik Sinner, ma è frutto di un piccolo incidente di percorso del suo barbiere. Alcaraz si ritrova la testa completamente rasata per un taglio di capelli sbagliato, una situazione che lui stesso ha confessato a Rory McIlroy tra le risate e l'imbarazzo.

Perché Alcaraz ha deciso di rasarsi i capelli

Addio alla chioma lunga e sbarazzina, almeno per il momento. Agli US Open c'è un Alcaraz diverso a partire proprio dall'aspetto fisico, cambiato completamente a causa del taglio di capelli che ha voluto sfoggiare per questo nuovo torneo. Si è presentato sul cemento con la testa completamente rasata e qualcuno ha azzardato un rimando al Beckham dell'epoca d'oro, ma la realtà per lo spagnolo è molto più bizzarra perché quel taglio è frutto di un piccolo errore: "Mi sono fatto un taglio di capelli che non mi stava molto bene e ho dovuto radermi completamente".

I capelli ricresceranno in fretta e tornerà presto al suo aspetto di sempre, ma c'è chi ha colto il pretesto di questo nuovo look per prenderlo un po' in giro come nel caso di Frances Tiafoe che per tutto il tempo non ha smesso di fissargli la testa con uno sguardo stupito e divertito. Addirittura ai microfoni ha continuato a ridere dello spagnolo definendo "orribile" la sua nuova acconciatura. Insomma, la versione rasata di Alcaraz insomma non piace proprio a nessuno.