Sinner vuole allenarsi dopo la vittoria su Kopriva, Vagnozzi dice no: “Le sensazioni non combaciano”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esordio di Jannik Sinner agli US Open 2025 contro Kopriva è andato esattamente come nei pronostici. Non c'è stata partita sull'Arthur Ashe, con il numero uno al mondo che ha concesso 4 game al ceco, confermando poi di stare molto bene fisicamente e di essersi messo alle spalle i problemi accusati nella finale maledetta di Cincinnati. Nessun allenamento post-match per Jannik con coach Vagnozzi che gli ha detto di no.

Sinner domina contro Kopriva, battuto tre set a zero

Quella contro Kopriva è stata una buona prova per Jannik. Nessun problema per l'azzurro, che ha potuto prendere confidenza con il torneo di cui è campione in carica senza un notevole dispendio di energie. Grande e costante la pressione sul suo avversario, che ha mostrato di avere una cilindrata nettamente inferiore rispetto al numero uno del ranking.

D’altronde, appena lo scambio si è allungato, per Kopriva non c’è stato quasi mai scampo. Numerosi anche i break incassati, a conferma del timore sulla risposta del numero uno al mondo. Insomma, “just a normal day in the office” per Jannik, che ha confermato quanto ci si aspettava alla vigilia senza alcuna sorpresa. Unico imprevisto un po' di fastidio per una vescica al dito. Nessun problema per l'azzurro che ha minimizzato dopo la gara.

Nessun allenamento extra per Sinner dopo Kopriva

Oltre a fugare ogni dubbio sulle condizioni della sua mano destra, Sinner ha chiarito che oggi non ci sarà nessun allenamento extra dopo la sfida contro Kopriva. Il motivo? La valutazione di coach Vagnozzi: "Non c’è da preoccuparsi, la volevo proteggere un pochino – ha dichiarato a Sky – Anche se la mano non sta male, è una vescica che mi viene spesso quando non gioco per 2-3 giorni. Ci sono cose che dobbiamo migliorare per andare avanti nel torneo, ma sono contento. Ho chiesto a Simo, ma mi ha detto ‘Oggi no’, è lui il capo".

Qual è il motivo di questo rifiuto da parte di Vagnozzi? L'allenatore ha ritenuto superfluo tornare subito in campo, rimandando il lavoro al giorno successivo, senza match: "Da fuori le mie sensazioni non combaciano con le loro e mi fido di loro. Domani sarà una giornata importante per me, con l’allenamento per avere più ritmo possibile. Ogni anno e ogni partita è diversa."