Italia senza limiti, un trionfo dopo l’altro! Sette medaglie ai mondiali di nuoto pinnato Anche nel Mondiale di Nuoto Pinnato, disputato in Colombia, l’Italia ha fatto incetta di medaglie. Gli azzurri hanno chiuso al quinto posto nel medagliere, ottenendo complessivamente sette medaglie: due d’oro, una d’argento e quattro di bronzo. Le medaglie d’oro le hanno vinte conquistate Mara Zaghet e Consuelo Dametto.

A cura di Alessio Morra

L'estate è finita, ma anche in autunno l'Italia continua a vincere medaglie in 2021 che è diventato magico. L'elenco dei successi è infinito. Gli azzurri del calcio hanno trionfato a Wembley riportando a casa un trofeo che mancava dal 1968, poi è stato un susseguirsi di gioie con le migliori Olimpiadi della storia: 40 medaglie conquistate, 10 d'oro, con una medaglia vinta in ogni giorno di gara. Poi ha fatto irruzione sulla scena l'Italia della pallavolo che ha vinto a Belgrado gli Europei femminili e in Polonia quelli maschili. Due trionfi che mancavano da tempo immemorabile. Ma l'Italia ha vinto ovunque anche nel ciclismo, Colbrelli ha conquistato gli Europei, Ganna l'oro ai Mondiali nella cronometro, trionfi anche nelle bocce e nel polo, bronzo pure negli Europei di baseball. E pure nel nuoto pinnato ha sventolato il tricolore. Gli atleti azzurri hanno conquistato la bellezza di 7 medaglie nei campionati del mondo disputati in Colombia.

Italia quinta nel medagliere dei Mondiali di Nuoto Pinnato

A Santa Marta, in Colombia, si sono disputati i Mondiali di nuoto pinnato in cui l'Italia ha chiuso al quinto posto nel medagliere. Un altro grande traguardo per lo sport azzurro che in SudAmerica ha vinto due medaglie d'oro, una d'argento e quattro di bronzo. Il presidente della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) Carlo Allegrini si è detto molto soddisfatto: "Un risultato di assoluto livello, che conferma come la scuola italiana sia ancora una delle più forti e preparate al mondo. Ci congediamo da questo Mondiale con moltissime certezze e grandi prospettive per il futuro, dal momento che la gran parte di questi ragazzi ha ancora ampi margini di miglioramento".

Le 7 medaglie vinte dall'Italia nei Mondiali di Nuoto Pinnato

Le medaglie d'oro le hanno conquistate Mara Zaghet, campionessa dei 1000 metri monopinna, e Consuelo Dametto, medaglia d’oro nei 3000 metri con le pinne. La settima e ultima medaglia è stata conquistata dalla staffetta 4×1 chilometro da Davide Campagnoli, Consuelo Dametto, Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca. Le altre medaglie le hanno vinte (ancora) Consuelo Dametto, argento nei 1000 metri pinne, Carolina Trocca, bronzo nella stessa gara, mentre Davide De Ceglie, Serena Monduzzi, Denis Shao e Mara Zaghet hanno ottenuto il bronzo nella 4×2000 monopinna. E Mara Zaghet ha vinto poi anche il bronzo nei 5000 metri.