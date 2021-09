Italia del volley campione d’Europa! Rimonta epica con la Slovenia, è una magica estate azzurra L’Italia della pallavolo maschile ha conquistato il settimo titolo europeo della sua storia. A Katowice gli azzurri allenati da Fefé De Giorgi hanno battuto al tie-break dopo una vera e propria battaglia la Slovenia allenata dal coach italiano Alberto Giuliani. Prosegue l’estate eccezionale dello sport italiano.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia del volley maschile è campione d'Europa. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno completato l'opera, aggiudicandosi la battaglia finale contro la Slovenia al tie-break (25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15). Prestazione di carattere degli azzurri che hanno portato a casa il settimo titolo continentale della nostra storia, dopo essere stati sotto di un set, nel punteggio nel 4° e anche nel decisivo parziale. E invece ecco la reazione e il trionfo in quel di Katowice, con buona pace della squadra del coach di San Severino Marche Alberto Giuliani: la sua Slovenia ha collezionato il terzo secondo posto agli Europei della sua storia. Momento magico per il nostro volley: l'Italia è sul tetto d'Europa sia tra le donne che gli uomini.

Inizio a singhiozzo per l’Italia che nel primo set si è ritrovata sotto di sette punti, prima di riuscire a rifarsi sotto fino al 22-23. Lo svantaggio accumulato in precedenza però ha fatto comunque la differenza per gli azzurri che si sono arresi 25-22. Nel secondo parziale la Nazionale azzurra parte meglio e infatti riesce a restare sempre in vantaggio chiudendo 25-20, ristabilendo la parità.

Il match si è trasformato in una battaglia con gli sloveni che sono stati bravi nel momento cruciale e si sono aggiudicati anche il terzo set 25-20. Una mazzata per l'Italia che comunque con grande carattere ha rimontato nel quarto parziale trascinando il match al tie-break. Un tie-break iniziato male con uno svantaggio di 3-0, ma proseguito poi alla grande grazie soprattutto agli exploit di Romanò e Michieletto, letteralmente implacabili. 15-11 per i nostri ragazzi e festa grande per un gruppo unito, e determinato che ha saputo dimostrare il suo valore soprattutto nei momenti di difficoltà. Prosegue dunque l'eccezionale momento dello sport italiano che ci ha regalato gioie a ripetizione in questa estate. E pochi giorni dopo il trionfo delle ragazze del volley, ecco il bis dei ragazzi per un'Italia padrona del parquet in Europa.