Quanto guadagna l'Inter vincendo lo Scudetto, il ricco premio per la squadra campione d'Italia L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto della 'seconda stella': quanto vale il premio e quanto guadagna la squadra nerazzurra per il trionfo in campionato.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto della ‘seconda stella' e si tratterebbe di una vittoria importante anche a livello economico. La squadra di Simone Inzaghi ha 14 punti di vantaggio sui cugini del Milan e potrebbe vincere il tricolore proprio nel derby di Milano a 5 giornate dal termine del campionato se dovesse battere i rossoneri.

In caso di vittoria nella stracittadina meneghina i nerazzurri andrebbero a +17 sulla squadra dell'ex Pioli a 5 turni dalla fine e sarebbero irraggiungibili con solo 15 punti a disposizione nelle ultime 5 giornate

L'Inter tornerà a primeggiare in Italia dopo tre anni e sarà una festa importante perché, oltre ad arrivare prima dei rivali cittadini alla ‘seconda stella, porterà ingressi molto importanti nelle casse del club di viale della Liberazione.

Quanto vale il premio scudetto e quanto guadagna l’Inter

Diventare campione d’Italia permetterà all'Inter di ricevere un premio di ben 20 milioni di euro provenienti dalla Lega di Serie A, ai quali vanno aggiunti altri 6.8 milioni per la qualificazione in Champions League, con questa seconda iniezione di liquidità arriva direttamente dalla UEFA attraverso il Market Pool.

Si tratta di un totale di 26.8 milioni e 400 euro che rappresentano un'entrata molto interessante per quanto riguarda il bilancio e per i futuri investimenti in chiave mercato.

I premi per le altre posizioni in classifica

Per quanto riguarda i premi delle squadre che seguono l'Inter in classifica Milan e Juventus si stanno giocando il secondo posto che garantisce un introito di 21 milioni e 900 mila euro, dei quali 16 milioni e 800 mila euro derivanti dal posizionamento in Serie A e 5 milioni e 100 mila euro per l’accesso alla Champions League.

Chi chiude al terzo posto può comunque sorridere perché arriveranno 17 milioni e 800 mila euro, 14 milioni e 400 mila euro dalla Lega e tre milioni e 400 mila euro dalla UEFA. Anche la quarta classificata (il Bologna è in vantaggio in questo momento su Roma e Atalanta) passerà all'incasso, con un assegno di 12 milioni di euro ai quali si aggiungono altri 1.7 milioni provenienti dalla UEFA.