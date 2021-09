L’Italia vince il bronzo agli Europei di Baseball, oro per l’Olanda La nazionale italiana di baseball battendo per 2-0 la Spagna ha vinto la finale del 3° e 4° posto e ha conquistato così la medaglia di bronzo degli Europei. L’Italia sale sul podio nel sesto Europeo consecutivo. In Piemonte l’edizione 2021 l’ha vinta l’Olanda, che ha conquistato il quarto successo battendo Israele.

A cura di Alessio Morra

Un'altra medaglia per l'Italia in questa estate che non finisce mai di regalare soddisfazioni agli appassionati di sport. La nazionale di baseball ha conquistato la medaglia di bronzo, che ha ottenuto battendo la Spagna nella finale del terzo e quarto posto. L'oro è andato all'Olanda, che ha sconfitto in finale Israele.

La finale per il bronzo con la Spagna

L'edizione 2021 degli Europei si è disputata in Piemonte, l'Italia aveva grandi ambizioni ed è salita sul podio, che ha centrato per la sesta volta consecutiva. Gli azzurri in semifinale sono stati sconfitti sul filo da Israele, che ha poi perduto la finale con gli oranje. Nella finalina per il bronzo l'Italia si è imposta per 2-0 sulla Spagna.

Non era facile la partita per gli azzurri, reduci dalla delusione della semifinale persa e che sono scesi in campo senza il proprio allenatore, perché purtroppo il c.t. Mike Piazza è dovuto tornare negli Stati Uniti per la morte del padre Vincent. Gli azzurri sono bravi a mantenere inviolato il proprio diamante, la Spagna resta a secco. Gli azzurri caricano le basi con 2 out: una base gratuita regala l'1-0 all'Italia, che poi raddoppia grazie al lancio di Baez. Bronzo agli Europei 2021 dunque per l'Italia, che sale sul podio con l'Olanda (prima) e Israele (seconda).

L'Italia 32 volte sul podio agli Europei di baseball

La nostra nazionale conferma una grande tradizione in questo sport. Perché questa è la trentaduesima volta che l'Italia sale sul podio degli Europei di baseball (10 medaglie d'oro, 17 d'argento e 5 di bronzo). Numeri eccezionali. Meglio ha fatto solo l'Olanda, che in Piemonte ha vinto il quarto Europeo consecutivo ed ha ottenuto 33 podi negli Europei. L'Italia nelle ultime sei edizioni ha conquistato il podio, l'ultimo successo è datato 2012.