Sonny Colbrelli campione d’Europa nel ciclismo su strada: continua l’anno magico dell’Italia Sonny Colbrelli è campione d’Europa di ciclismo su strada. L’azzurro, classe 1990, si è imposto a Trento. Il ciclista italiano ha battuto in volata il belga Remco Evenepoel. Per l’Italia è il quarto trionfo consecutivo agli Europei. Colbrelli corona un 2021 straordinario, in cui ha vinto anche il titolo italiano.

A cura di Alessio Morra

L'Italia dello sport continua a vincere medaglie d'oro in questo magico 2021. Sonny Colbrelli è diventato campione d'Europa di ciclismo su strada. In volata si è imposto l'azzurro che ha trionfato nella gara in linea disputata a Trento. Per l'Italia è il quarto titolo Europeo consecutivo.

La finale degli Europei di ciclismo su strada è stata splendida. Colbrelli ha attaccato nell'ultimo chilometro e ha vinto in volata sul belga Remco Evenepoel, belga di grande valore. Sul podio anche il francese Cosnefroy, quarto Trentin, peccato per lui che è medaglia di legno. Quinto il cannibale Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France voleva l'ennesimo riconoscimento.

La classifica: 1 Sonny Colbrelli (Italia) 4:19:45; 2 Remco Evenepoel (Belgio) + 00; 3 Benoît Cosnefroy (Francia) + 1:30, 4 Matteo Trentin (Italia) + 1:43; 5 Tadej Pogacar (Slovenia) + 1:43; 6 Marc Hirschi (Svizzera) + 1:43; 7 Markus Hoelgaard (Norwegia) + 1:43; 8 Ben Hermans (Belgio) + 1:45; 9 Pavel Sivakov (Russia) + 1:49; 10 Victor Campenaerts (Belgio) + 5:41.

Leggi anche Italia ancora d'oro, Silvia Zanardi trionfa agli Europei di ciclismo

Chi è Sonny Colbrelli, il nuovo campione d'Europa di ciclismo su strada

Alla vigilia Colbrelli aveva detto di avere buone sensazioni, e ha avuto ragione. Classe 1990, nato a Desenzano sul Garda, Sonny è professionista dal 2012 ed è un velocista atipico, bravo nelle gare secche, in cui si esprime molto meglio ed ha ottenuto eccellenti risultati nella sua carriera. Il corridore del team Bahrain Victorious lo scorso 20 giugno è diventato campione italiano, in carriera ha vinto tante gare classiche che si disputano in Italia. Oggi ha ottenuto il successo più importante della sua carriera.