L’Italia vince gli Europei di volley femminile: azzurre da sogno battono 3-1 la Serbia Nella bolgia della Stark Arena di Belgrado, l’Italia del volley femminile vince gli Europei in casa della Serbia e si porta a casa il titolo. Un sogno per le azzurre che hanno battuto le Campionesse del Mondo e hanno trionfato dopo 4 set con il punteggio di 3-1. L’entusiasmo di Mazzanti: “Contentissimo per le ragazze”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella bolgia della Stark Arena di Belgrado, l'Italia del volley femminile vince gli Europei in casa della Serbia e si porta a casa il titolo. Un sogno per le azzurre che hanno battuto le Campionesse del Mondo che inseguivano il terzo sigillo consecutivo. L'Italia ha trionfato dopo 4 set con il punteggio di 3-1 e a 12 anni dall'ultima volta.

I primi due set della partita

Italia-Serbia inizia con il primo set totalmente in equilibrio. Le azzurre rispondono colpo su colpo alla Serbia che ha mostrato subito organizzazione tattica nonostante qualche pizzico di imprecisione nell'impostazione di gioco. Paola Egonu e compagne sono invece perfette sia con il muro che al servizio con i due ace consecutivi di Sylla. Ma proprio sul più bello la Serbia riesce a fare suo il primo set con il punteggio di 26-24 dopo i vantaggi. Le azzurre hanno mollato proprio sul più bello.

Nel secondo set, sempre nella cornice infuocata dalla Stark Arena di Belgrado, Italia e Serbia sembrano essere sempre molto concentrate. Sia le azzurre che le campionesse in carica, lasciano il match sempre molto aperto. Pensare che l'Italia in un primo frangente del secondo set era riuscita a passare avanti di tre punti, ma la Serbia ha reagito subito portando il risultato in parità pochissimi minuti. La squadra di Mazzanti cerca così di sfruttare molto i diagonali di Pietrini ed Egonu mostrando qualche sbavatura di troppo sempre e solo nella parte centrale in cui le serbe hanno trovato molto più spazio per andare a punti. Il finale è comunque da thriller con l'Italia che non si abbatte allo strapotere della Serbia e con uno splendido 25-22 si porta a casa il set.

Nel terzo set l'Italia sorpassa la Serbia e vince il torneo

Tutta un'altra partita invece nel terzo set con l'Italia che riesce a prendere un margine più ampio sulla Serbia consapevole dei pericoli che le avversarie avrebbero potuto portare alle azzurre con un divario minimo. La squadra di Mazzanti è stata brava ancora una volta nella ricezione e capace di rispondere più volte a muro con la Chirichella che concede poco alla schiacciata della Boskovic. E così sono i diagonali della Egonu a fare la differenza con le azzurre che dopo il 22-17 capisce di avere in mano il set prima di chiuderlo e conquistarlo con il punteggio di 19-25 che vuol dire sorpasso e 2-1 per l'Italia.

Il quarto set è un tripudio di emozioni e l'Italia non concede più spazi a una Serbia che forse pensava di avere già in pugno la partita. Le azzurre conquistano il set in crescendo e alla fine con il definitivo 25-11 si portano a casa la partita conquistando il titolo: Italia campione d'Europa. "In questo momento sono svuotato e sono contentissimo per le ragazze – ha raccontato coach Mazzanti – È stata una fatica incredibile ma è stato bello divertirsi e vederle esprimere il loro talento".