Il medagliere dell’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta: Italia al terzo posto in classifica Il medagliere dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2022 di Melbourne. L’Italia è al terzo posto dietro agli Stati Uniti e all’Australia.

A cura di Alessio Morra

La stagione 2022 del nuoto si chiude con i Mondiali in vasca corta che si tengono a Melbourne in Australia da martedì 13 a domenica 18 dicembre. L'Italia è già grande protagonista e sta facendo incetta di medaglie. Il nuoto azzurro da anni è sempre grande protagonista, ma in Australia ha portato giusto una dozzina di atleti. Nelle sei giornate di gare i nuotatori migliori al mondo si cimenteranno in 48 specialità nella vasca da 25 metri.

Australia e Stati Uniti sono le nazioni che hanno vinto il maggior numero di medaglie. I padroni di casa avendo ottenuto il maggior numero di ori sono al comando, gli americani sono già in doppia cifra. Poi c'è proprio l'Italia con 4 medaglie complessive, 2 d'oro e 2 d'argento.

Mondiali di nuoto 2022, le medaglie d’oro dell’Italia

Fin qui l'Italia ha conquistato due medaglie d'oro. La prima l'ha vinta Gregorio Paltrinieri, un collezionista di medaglie, preferibilmente d'oro. Greg ha vinto 1500 stile nella prima giornata, poco dopo è arrivato un altro oro altrettanto meraviglioso che ha ottenuto la 4×100 maschile composta da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Delpano, Thomas Ceccon. Gli Azzurri hanno anche ottenuto il record del mondo.

Ennesimo oro in carriera per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali in vasca corta di Melbourne.

Le medaglie d’argento dell’Italia a Melbourne

Nella seconda giornata di gare a Melbourne, l'Italia ha vinto altre due medaglie, entrambe d'argento, però. Lorenzo Mora è stato fenomenale, ma non gli è bastato nemmeno ottenere il record italiano per vincere l'oro. Secondo posto e quindi argento nei 100 dorso. Mora poi è tornato in vasca e ha vinto con la staffetta 4×50 mista un altro argento. Non è bastato, nemmeno in questo caso, il record italiano. Con Lorenzo Mora hanno vinto l'argento Silvia di Pietro, Nicolò Martinenghi e Costanza Cocconcelli.

La 4×50 mista che ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali in vasca corta di Melbourne.

Le medaglie di bronzo degli azzurri ai Mondiali in vasca corta

Due medaglie d'oro e due medaglie d'argento vinte dall'Italia, ma finora gli Azzurri non hanno vinto ancora una medaglia di bronzo.

Il medagliere aggiornato dei Mondiali di nuoto in vasca corta, la classifica