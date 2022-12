Italia show nella 4×50 mista uomini ai Mondiali: medaglia d’oro e record per gli azzurri L’Italia vola sempre più in alto ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Gli azzurri sono stati fantastici conquistando l’oro nella 4×50 mista uomini. Per l’Italia anche la soddisfazione di aver centrato il record del mondo (1’29”72).

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia vola sempre più in alto ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Gli azzurri sono stati fantastici conquistando l'oro nella 4×50 mista uomini. Per l'Italia anche la soddisfazione di aver centrato il record del mondo (1'29"72) da parte del quartetto formata da Mora-Martinenghi-Rivolta e Deplano. Lorenzo Mora apre con rabbia dopo la delusione ieri mentre Nicolò Martinenghi è l'autentico trascinatore del quartetto azzurro in testa. Incredibile poi lo sprint nelle ultime due frazioni da parte di Matteo Rivolta e Leonardo Deplano che riescono nella conquista del record del mondo.

I nostri quattro scendono sotto il muro del minuto e trenta, facendo segnare 1:29.72 davanti a due super potenze come Stati Uniti e Australia. È la quarta medaglia d'oro per l'Italia prima del successo successivo, quasi in contemporanea, di Gregorio Paltrinieri che fa il pokerissimo con l'oro e il record negli 800 stile libero. Per gli azzurri si tratta di un autentico dominio in 1’29”72, per la prima volta sotto 1’30” per una staffetta 4×50 mista. L’Italia migliora il record mondiale che già deteneva dagli Europei di Kazan 2021 in 1’30”14.

Entusiasmo alle stelle per gli azzurri che si sono lasciati alle spalle avversari importanti. L'Italia ha infatti preceduto i temibilissimi Stati Uniti che devono accontentarsi dell'argento con l'Australia che invece ha centrato il bronzo."Mi ha gasato parecchio questa staffetta. Siamo scesi in acqua per migliorare il record del mondo e così è stato.

Adesso fiducia per i 200 dorso – ha detto Mora, uno dei protagonisti insieme a Martinenghi, Deplano e Rvolta di questa ennesima grande e straordinaria impresa degli azzurri – Niente è scontato soprattutto in gare di questo livello. Eravamo gasati ed uniti e alla fine sono arrivati oro e record del mondo. Tra di noi non esistono mai invidie ma solo spirito di squadra". Uno spirito di gruppo esaltato anche dallo stesso Paltrinieri poco dopo che ha messo in evidenza proprio l'incredibile forza di questa Italia ai Mondiali che viste le premesse, sembra proprio non voglia fermarsi.