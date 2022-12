L’Italia trionfa nella staffetta stile libero ai Mondiali di nuoto! È anche record del mondo Secondo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta iniziati oggi a Melbourne: dopo Paltrinieri, la staffetta 4×100 azzurra spazza via la concorrenza e stabilisce anche il nuovo record del mondo della specialità.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo l'oro di Paltrinieri, arriva un altro trionfo azzurro ai Mondiali di nuoto in vasca corta che sono iniziati oggi a Melbourne: la staffetta 4×100 stile libero dell'Italia formata da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon ha letteralmente distrutto la concorrenza.

Un autentico dominio quello dei campioni azzurri, che hanno chiuso la prova col tempo di 3'02"75, davanti all’Australia (3'04"63) e agli Stati Uniti (3'05"09). Il cronometro dice che quella dei nostri ragazzi è il nuovo record del mondo della staffetta 4×100 stile in vasca corta. Alla vigilia i nuotatori azzurri erano sicuramente tra le squadre favorite, puntando senza mezzi termini al podio, ma la loro prestazione in acqua è andata oltre ogni più rosea aspettativa.

Tutti e quattro hanno fatto benissimo: l'Italia è stata in testa fin dalla prima frazione di Alessandro Miressi (46"15 il suo tempo), poi si è confermata al comando con Paolo Conte Bonin (45"93) ed è decollata con le ultime due frazioni spaziali di Leonardo Deplano (45"54) e Thomas Ceccon (45"13, un mostro). Proprio la chiusura del 21enne fuoriclasse veneto ha fatto la differenza per abbattere il precedente record del mondo, che apparteneva agli Stati Uniti (3'03"03 a Hangzhou nel 2018).

Si chiude dunque in maniera trionfale la prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta nella piscina di Melbourne. Oltre ai due ori di Paltrinieri e della staffetta 4×100 stile libero, le buone notizie per la squadra azzurra arrivano anche da Lorenzo Mora, che si è qualificato per la finale dei 200 dorso col terzo tempo complessivo: anche lui andrà a caccia del podio nella finale. Non sono riusciti invece a piazzare la zampata Alberto Razzetti, piazzatosi sesto nella finale dei 200 misti uomini, e Sara Franceschi, ottava in quella dei 200 misti donne.