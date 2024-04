Il video pazzesco di Kobayashi, vola in cielo sugli sci per 300 metri: è nuovo record del mondo L’oro olimpico di Pechino 2022, il giapponese Ryoyu Kobayashi, ha stabilito un impressionate nuovo record mondiale nel trampolino con gli sci frantumando di ben 40 metri il primato precedente detenuto dall’austriaco Kraft: un volo infinito lungo 291 metri, immortalato in una serie di filmati semplicemente spettacolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un volo librando in cielo con ai piedi gli sci per una serie di secondi che appare infinita, poi l'impatto sulla neve, in perfetto equilibrio: così il giapponese Ryoyu Kobayashi, già oro alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, ha stabilito il nuovo record del mondo nel salto dal trampolino con gli sci, impattando al suolo dopo 291 metri, superando il primato precedente che risaliva al 2017, in totale controllo. L'impresa, avvenuta in Islanda, è stata immortalata da una serie di video spettacolari.

Nella semisconosciuta Hlíðarfjall, in Islanda, Kobayashi è riuscito nell'impresa di superare di ben 40 metri il precedente primato dal trampolino che era stato stabilito dall’austriaco Stefan Kraft, nonché attuale vincitore dell’ultima Coppa del Mondo, che "volò" per 253,5 metri nel 2017 sulla piattaforma di Vikersund, in Norvegia. Ora, inattesa della definitiva omologazione, Kobayashi ha frantumato quella misura stabilendone un'altra, pazzesca. Come i filmati che hanno invaso il web in cui si vede il campione giapponese librarsi nel silenzio più assoluto, prima di compiere l'impresa e far scattare l'entusiasmo dell'intero entourage che lo ha seguito e lo ha assistito.

Erano alcuni giorni, in verità, che attorno alla figura di Kobayashi si era iniziato a creare molta attenzione soprattutto dopo che l'agenzia RUV, il National Broadcasting Service islandese, aveva anticipato che il campione giapponese era riuscito già in un primo tentativo a raggiungere i 256 metri, una misura che già di per sé avrebbe costituito un record assoluto. Poi, tutto era svanito a semplici indiscrezioni senza che né lo stesso Kobayashi, né la Red Bull, che ha organizzato l'evento, avevano confermato le notizie. Fino al filmato dei 291 metri, con l'impresa seguita in diretta e filmata.

L'impresa si è consumata nel profondo nord europeo a Hlíðarfjall, una località che sorge in corrispondenza dell’omonima montagna su cui si trova il secondo impianto sciistico per dimensioni del paese, il più elevato come altitudine. Ma soprattutto dove si trova anche uno dei trampolini più giganteschi al mondo, da cui Kobayashi è riuscito a riscrivere la storia del salto con gli sci, anche se fuori contesti mondiali e olimpici.