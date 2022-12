Paltrinieri vince l’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali e fa la storia del nuoto azzurro Ancora una volta un risultato eccezionale per Gregorio Paltrinieri, ai Mondiali di nuoto in vasca corta. È il primo a vincere due ori individuali nelle rassegne iridate. Subito dopo oro per la staffetta maschile 4×1000 stile libero.

A cura di Marco Beltrami

Gregorio Paltrinieri strepitoso ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il campione carpigiano ha trionfato nei 1500 metri stile libero, diventando così il primo atleta italiano a vincere due ori individuali nella distanza più lunga. Il primo era arrivato 8 anni fa in quel di Doha. Ancora un risultato eccezionale per Super Greg che si conferma un gigante dello sport italiano.

Non una prova facile per il nuotatore emiliano che ha chiuso la sua prova nella vasca australiana con il tempo di 14'16″88. Nessuno è riuscito a fare meglio con Paltrinieri dunque che si è portato a casa la medaglia più preziosa, davanti al francese Damien Joly che ha chiuso in 14'19″62 e al norvegese Henrik Christiansen terzo in 14'24″08.

Un 2022 ricco di soddisfazioni per Greg che ai Mondiali di Budapest aveva ottenuto un'altra medaglia d'oro con il nuovo record europeo. Nelle acque libere poi aveva collezionato il bronzo a squadre, l'argento nella 5 chilometri, e l'oro nella 10 chilometri precedendo l'altro azzurro Acerenza in quella che era stata una doppietta storica. E a proposito di storia, quello dello Sport Aquatic Melbourne è un risultato speciale per Paltrinieri primo italiano di sempre a vincere due titoli iridati in vasca corta.

Paltrinieri durante la gara ai Mondiali

Solito pragmatismo poi per Paltrinieri nelle interviste post-gara ai microfoni della Rai: "Non sarà una vittoria che ricorderò ma è importantissima era da tanto tempo che non vincevo in vasca corta, che non è mai stata la mia specialità. E' stata una gara buona, con un ottimo tempo e complessivamente di ottimo livello. Ho sfruttato le difficoltà altrui anche come mi è capitato ultimamente. Ho sofferto un po' intorno agli 800 e poi ho dato un'azzannata che è stata decisiva appena gli avversari si sono riavvicinati. Questa squadra ha grandi potenzialità e sono sicuro che farà bene ancora una volta: ci sono tutti i presupposti".

Giornata di grazia per il nuoto italiano che ha poi celebrato un altro risultato eccezionale, grazie al quartetto formato da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo De Plano e Thomas Ceccon. I quattro azzurri hanno dominato la 4×100 stile libero stravincendo con il tempo di 3'02″75 e sgretolando il precedente record del mondo.